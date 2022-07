Radulović: Na radnom sastanku nije bilo govora o prekidu EU pregovora

Podgorica, (MINA) – Na radnom sastanku crnogorskog premijera Dritana Abazovića sa ambasadorima Evropske unije (EU) nije bilo govora o prekidu pregovora, kazao je savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku, Đorđe Radulović.

Radulović je saopštio da, imajući u vidu netačne informacije o temi, sadržaju i toku radnog sastanka sa ambasadorima EU, koristi priliku da još jednom ukaže na glavne poruke Abazovića prenijete tom prilikom.

On je rekao da su na sastanku razmjenjena mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji, kao i o eventualnoj funkcionalnosti Vlade ako dođe do potpisivanja Temeljnog ugovora, o čemu je, kako je naveo, javnost svakodnevno upoznata od 28. juna.

“U otvorenoj i prijateljskoj atmosferi, Abazović je pojasnio da predviđeno potpisivanje Ugovora nije “crkvena”, već polazna tačka za evropsku agendu”, rekao je Radulović.

Kako je dodao, Abazović je ukazao da je to način izlaska iz problema dugog skoro deceniju, koji aktuelna Vlada nije započela, već ga rješava.

“Istakao je da je to način da prestanemo biti dovijeka zarobljenici religijskih pitanja, već da se od sada posvetimo evropskim pitanjima i ekonomiji”, rekao je Radulović.

On je dodao da je to način da se za ključna imenovanja u nezavisnom i funkcionalnom pravosuđu, bez kog nema evropskog puta, dobije i podrška opozicije.

Prema riječima Radulovića, bez toga evropski put nije moguć jer u EU ulaze svi kao društvo.

“Nikakvog govora o prekidu pregovora tu nije bilo, niti je moglo biti. Tvrdnje u tom pravcu govore samo o nepoznavanju samog procesa”, istakao je Radulović.

On je naveo da radni sastanak nije mjesto niti mehanizam na kom se tako nešto odlučuje, niti je bilo pomena o tome.

“Poruka na sastanku je bila jasna – vrijeme je da izađemo iz pitanja koja nas dijele, ne gurajmo probleme “pod tepih”. Previše vremena smo potrošili slušajući o naciji, krvi i vjeri – vrijeme je da idemo naprijed”, zaključio je Radulović.

