Radovanić: Arhivirano važno pitanje koje je opterećivalo crnogorsko društvo

Podgorica, (MINA) – Potpisivanjem Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC) arhivirano je važno pitanje koje je opterećivalo crnogorsko društvo, pa su se stekli uslovi da se okrene ekonomskim temama, ocijenio je generalni sekretar Građanskog pokreta URA Mileta Radovanić.

On je, gostujući na Teveziji Crne Gore, kazao da olakšanje zbog toga osjećaju i pojedini istaknuti funkcioneri Demokratske partrije socijalista (DPS).

“Vjerujte da i sami istaknuti funkcioneri DPS osjećaju olakašanje što je Temeljni ugovor potpisan i ne isključujem mogućnost da na sjednici 19. avgusta ne bude jedinstva u poslaničkom klubu te stranke o pitanju nepovjerenja Vladi”, naveo je Radovanić, prenosi portal RTCG.

Radovanić je rekao da je dobro što je pitanje Temeljnog ugovora sada arhivirano, i što je došlo vrijeme da se fokus političke javnosti usmjeri prema životnim temama.

On je naveo da su uvijek spremni na dijalog i da svi koji žele da razgovaraju sa URA imaju otvorena vrata.

Radovanić je, govoreći o odnosu URA-e sa Demokratskom Crnom Gorom, naglasio da je između te dvije stranke bilo teških riječi, ali da treba razgovarati uvijek kada su u pitanju državni interesi Crne Gore.

“Mi ih nećemo sada zvati, vidjećemo šta će biti 19. avgusta na sjednici, ali i 16. avgusta”, rekao je Radovanić.

On je istakao da je važno da sprovesti reformu pravosuđa i ostvariti imenovanja koja Evropska unija (EU) traži od Crne Gore da bi se iskoristila šansa koja se ukazala na putu ka punopravnom članstvu.

Radovanić je naveo da je očigledno da dio političkih struktura koristi priču o Temeljnom ugovoru da destabilizuju vlast, i time okrenu Crnu Goru dalje od EU.

On je, govoreći o tome da li su svi u URA-i bili za to da se potpiše Temeljni ugovor sa SPC, kazao da je na svim sjednicama data podrška premijeru Dritanu Abazoviću da se to pitanje skloni sa dnevnog reda.

Kako je naglasio, ponekad je bilo različitih mišljenja, ali da je na kraju gotovo jednosglasno Abazović podržan da se to pitanje skloni sa dnevnog reda.

“Zabrinuo bih se kad bi u GP URA vladalo jednoumlje”, naglasio je Radovanić.

On je kazao da se URA, kada je u pitanju politika imenovanja kadrova “po dubini”, uvijek zalaže za stručnost i znanje, a ne za partijske ili političke knjižice.

“Nisam zadovoljan svim imenovanjima”, rekao je Radovanić.

Radovanić je ocijenio da je stvoren ambijent da se rješavaju stvari u pravosuđu, posebno nakon izbora Sudskog savjeta treba brzo riješiti i pitanje izbora ustavnih sudija.

“Ako se svaki politički subjekt bude držao onoga što javno poručuje, onda će svima evropska agenda i obaveze koje proizilaze iz procesa evropskih integracija biti na prvom mjestu, i imaćemo potrebna imenovanja”, rekao je Radovanić.

Kako je rekao, “ekstremističko-mrziteljske politike”, koje imaju za cilj da svađaju narod Crne Gore, doživjeće poraz na predstojećim lokalnim izborima.

“Veliko finale poraza takvih politika biće parlamentarni izbori, kad god oni da budu održani”, rekao je Radovanić.

