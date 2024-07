Radičević: Milatović da raspiše predsjedničke izbore ako se ne plaši suda građana

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) očekuje da predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ukoliko se ne plaši izbora i suda građana, raspiše vanredne predsjedničke izbore, saopšteno je iz te partije.

Odbornika PES-a u Skupštini Glavnog grada Branislav Radičević rekao je da je, nakon što se u video obraćanju iz Pariza legitimisao kao autor prekompozicije vlasti sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) u Podgorici, u drugom obraćanju Milatović konstatovao da onaj ko je dobro radio nema potrebe da se plaši izbora.

“Shodno tom zaključku, očekujemo da ukoliko se ne plaši izbora i suda građana, Milatović raspiše i vanredne predsjedničke izbore”, naveo je Radičević u saopštenju.

On je kazao da će, pošto građani Milatovića nijesu glasali da sprovodi politiku Darka Pajovića, a od svojih odbornika pravi političke nasljednike Draga Đurovića i Stevana Džakovića, biti vrlo zanimljivo koliko je predsjedniku države ostalo od 222 hiljade građana.

“Da poređenje sa Pajovićem nije slučajnost, najbolje je opet potvrdio Milatović, koji na isti način kao nekadašnji lider Pozitivne i partijski drug Dritana Abazovića, sebe legitimiše kao vođu “trećeg puta””, rekao je Radičević.

Kako je kazao, građani vrlo dobro pamte na kojem političkom polu je završio Pajović, a kako su prošli oni odbornici koji su sa DPS-om skraćivali mandate, a koristili iste argumente kao Milatović i njegovi odbornici iz Pokreta za Podgoricu.

“Međutim, za razliku od Pajovića koji je zbog svog djelovanja dobio unapređenje i ambasadorsku funkciju od DPS-a, Milatović je zbog saradnje sa tom partijom potpuno izgubio svoj izborni legitimitet”, zaključio je Radičević.

