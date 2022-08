Prioritet SD-a tehnička vlada i vanredni parlamentarni izbori

Podgorica, (MINA) – Formiranje tehničke vlade i organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora prioritet su Socijaldemokrata Crne Gore (SD), a u međuvremenu, aktuelni saziv Parlamenta može odblokirati institucije za koje je potrebna kvalifikovana većina, saopšteno je iz SD-a.

Iz te stranke su kazali da su njihovi poslanici sa ponosom glasali za obaranje 43. Vlade čimu su, sa koleginicama i kolegama iz ostalih partija, ali i građanskim aktivistima, intelektialcima, slobodnim medijima sačuvali samosvjesnu Crnu Goru.

Iz SD-a su rekli da sada političarima preostaje da budu pametniji nego prošlog puta, kada su srušili Vladu Zdravka Krivokapić, da se, kako su nevali, Crnoj Gori ne bi desio još jedan Dritan Abazović.

“Stav SD-a je jasan i svima poznat – formiranje tehničke vlade i organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora moraju biti naš prioritet. U međuvremenu, aktuelni saziv Parlamenta može odblokirati institucije za koje je potrebna kvalifikovana većina, kako bi Crna Gora, nakon izbora nove, demokratske, evropske Vlade, ponovo krenula punom parom ka ubrzanom razvoju i Evropskoj uniji”, ističe se u saopštenju SD-a.

Navodi se da su socijaldemokrate još u pregovorima oko formiranja Abazovićeve Vlade, uvidjele da se radi o projektu kojim bi se Crna Gora i njen nacionalni i kulturni identitet servirali na tacni.

“Vidjeli smo da je evropska agenda te Vlade mrtvo slovo na papiru, te da Abazović i Joković imaju samo jednu agendu – sluganski odnos prema svojim nalogodavcima i tzv. “srpski svet””, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je zbog SD, iako su im nuđene brojne pozicije po dubini, odbili da budu dio ovog “na sreću poslatog u prošlost opasnog eksperimenta”

Iz SD-a u rekli da su kao opozicija bili najžešći protivnik Vladi i svemu što je ona radila kao i da su prvi pozvali na njeno rušenje i izašli sa građankama i građanima na mirne proteste protiv izdaje države.

“U međuvremenu smo radili i posao same Vlade, koja se bavila svim osim stvarima od životnog značaja. Socijaldemokrate su predložile više zakona od suštinskog značaja za život građanki i građana Crne Gore od same Vlade što nam, moramo priznati, i nije bilo previše teško”, navodi se u saopštenju.

U SD-u su, kako su rekli, ponosni što su zahvaljujući njihovim prijedlozima ograničene cijene nekih životnih namirnica, povećane najniže penzije, smanjene akcize na gorivo, povećani iznosi pripravničkih naknada, studentskih kredita, stipendija.

“Jer su to stvari koje, u borbi za očuvanje države, nijesmo smjeli zaboraviti. I nijesmo ih zaboravili”, zaključuje se u saopštenju.

