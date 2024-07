Prepoznat doprinos Centralne banke približavanju Crne Gore EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da iskoristi aktuelni zamah politike proširenja i nastavi sa sprovođenjem ključnih reformi u oblastima od strateškog značaja za približavanje Evropskoj uniji (EU), poručili su guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović i glavni pregovarač sa EU Predrag Zenović.

Radović i Zenović su u CBCG razgovarali o aktivnostima Centralne banke, sa posebnim fokusom na obaveze koje proističu iz procesa pristupanja Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u EUR (SEPA), kao i iz pregovaračkih poglavlja kojima ta institucija rukovodi, 4 – Sloboda kretanja kapitala), 9 – Finansijske usluge i 17 Ekonomska i monetarna politika.

Kako je saopšteno iz CBCG, Radović je istakla da je davanje doprinosa ubrzanju procesa evropskih integracija jedan od glavnih prioriteta CBCG u narednom periodu.

Navodi se da je u skladu sa takvim opredjeljenjem, Radović nedavno oformila Koordinaciono tijelo za praćenje pregovora sa EU iz djelokruga nadležnosti CBCG i perspektive integracije u Evropsku i monetarnu uniju, čiji su članovi prisutvovali današnjem sastanku sa glavnim pregovaračem i saradnicom.

„Naša namjera je da stavljanjem u funkciju svih raspoloživih kapaciteta, ubrzamo aktivnosti na realizaciji obaveza tokom ove i naredne godine, kako bismo obezbijedili preduslove za privremeno zatvaranje mjerila u okviru pregovaračkih poglavlja“, kazala je Radović.

Na sastanku je konstatovano je da je predaja zvanične aplikacije za pristupanje Crne Gore SEPA-i veoma važan korak ka realizaciji Plana rasta za Zapadni Balkan Evropske komisije i da će pristupanje SEPA-i predstavljati jedan od najjasnijih signala konkretnog približavanja države EU.

„U tom kontekstu, apostrofiran je značaj saradnje i sinergijskog djelovanja CBCG, Vlade i Skupštine u cilju isporučivanja rezultata na planu sprovođenja reformi i regulatornog usklađivanja“, kaže se u saopštenju.

Zenović je pohvalio proaktivnost i posvećenost CBCG, ističući da je ta institucija jedan od pozitivnih primjera u pregovaračkom procesu.

„Takođe je izrazio svoju potpunu spremnost da, sa pozicije posrednika, a u svijetlu pozitivne klime za proširenje i otvorenih mogućnosti za Crnu Goru, pruži podršku ubrzanju aktivnosti koje su neophodne da CBCG ispuni predstojeće obaveze u vremenskim okvirima koji su planirani dinamiziranom EU agendom“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS