Prekinuto glasanja i u Kruševicama

Podgorica, (MINA) – Glasanje na biračkom mjestu u Kruševicima u opštini Šavnik, prekinuto jer su uništena četiri glasačka listića, objavio je portal Radio televizije Nikšić (RTVNK).

“Uništena su četiri glasačka listića. Prekinuto je glasanje, čekamo stav Opštinske izborne komisije (OIK)”, rekao je predsjednik biračkog odbora u Kruševicama Peko Pješivac za portal RTVNK.

Ranije je prekinuto glasanje i na biračkom mjestu u Opštini Šavnik jer član Odbora iz koalicije “Za budućnost Šavnika” nije dozvolio jednom građaninu da glasa.

Birački odbor nije mogao da se usaglasi o nastavku glasanja na tom biračkom mjestu već tu odluku treba da donese OIK.

Iako je sjednica Biračkog odbora sa biračkog mjesta u zgradi Opštine završena prije sat i po, OIK Šavnik još nije zasijedala.

Na ta dva biračka mjesta danas se sedmi put ponavljaju jer je u prethodnih šest izbornih ciklusa prekinuto glasanje, nakon što pojedini članovi biračkih odbora iz Koalicije “Za budućnost Šavnika”, nijesu omogućili glasačima da ostvare svoje biračko pravo.

(kraj)

