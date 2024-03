Predsjedništvo Demokrata: Oročena podrška vlasti do sticanja IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske Crne Gore oročilo je podršku aktuelnoj vlasti do sticanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), nakon čega će sprovesti temeljnu analizu odnosa među potpisnicima koalicionog Sporazuma, odlučeno je na sjednici tog partijskog tijela.

Na sjednici je odlučeno i da Predsjedništvo neće podržati bilo kakvu inicijativu za reviziju Sporazuma u smislu principa, konstituenata, podjele oblasti i resora unutar 44. Vlade.

Predsjedništvo Demokrata ocijenilo je da je odluka Vlade o imenovanju vršioca dužnosti /v.d./ direktora Uprave policije nezakonito.

U zaključcima sa sjednice navodi se da je Predsjedništvo iznenađeno zbog stava jednog koalicionog partnera iz parlamentarne većine, koji nema članove Vlade, a koji je kroz medijske istupe, i na druge načine, opravdavao nezakonito postavljenje v.d. direktora policije.

„Iako od Demokrata istovremeno očekuje afirmaciju i poštovanje koalicionog Sporazuma“, dodaje se u zaključcima.

Predsjedništvo Demokrata pozdravilo je principijelan odnos drugog koalicinog partnera unutar parlamentarne većine koji nema članove Vlade, a koji je ukazao na zakonske i proceduralne propuste.

Predsjedništvo, kako se navodi u zaključcima, pruža punu podršku ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću, za njegov dosadašnji rad, poštovanje zakona, zaključaka Vlade i predlaganje, po njegovoj ocjeni, najboljeg kandidata za v.d. direktora policije.

Dodaje se da Predsjedništvo podržava Šaranovića i za njegovo opredjeljenje da se pravna bitka oko tog pitanja nastavi pred Upravnim sudom.

Kako su ocijenili, to je ključni korak ne samo za rješavanje trenutne pravne i političke situacije, već i da nadležne institucije preduzmu odgovarajuće radnje i pokrenu postupke, kako su i najavili u svojim javnim istupima.

„Iako nezakoniti čin izbora v.d. direktora Uprave policije nije afirmacija evropskih vrijednosti, i pored dominantnih mišljenja da se treba napustiti vlast, Predsjedništvo daje oročenu podršku ovoj vlasti sve do sticanja IBAR-a, nakon čega će se sprovesti temeljna analiza odnosa među potpisnicima Sporazuma“, navodi se u zaključcima.

Objašnjeno je da će ta evaluacija obuhvatati poštovanje zakona, usklađenost sa principima Sporazuma, analizu postignutih rezultata, kao i kvalitet kadrovske politike.

„Naša odluka da damo oročenu podršku zasnovana je na činjenici da na bilo koji način ne ugrozimo evropske integracije i IBAR, te da se u tom smislu ne dovedu u pitanje naši postignuti uspjesi i naša ključna uloga u nastavku borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, kaže se u saopštenju.

Predsejdništvo Demokrata je navelo da od svih članova parlamentarne većine očekuje da u međuvremenu vode bespoštednu borbu protiv svih anomalija naslijeđenih od prethodnog režima, usmjeravajući snage ka ispravljanju grešaka i promociji pravičnosti i zakonitosti u svim aspektima državnog upravljanja, kako bi takvim odnosom osigurali da koalicija nastavi da funkcioniše.

