Predložili pokretanje postupka za utvrđivanje da li Đukanović povrijedio Ustav

Podgorica, (MINA) – Poslanici parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine podnijeli su danas Skupštini Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav.

Kako se navodi u predlogu, koji je objavljen na sajtu Skupštine, nakon izglasavanja nepovjerenja 43. Vladi 19. avgusta, Đukanović nije predložio Skupštini mandatara za sastav nove vlade.

“To je njegova striktno propisana Ustavom obaveza, i time je povrijedio Ustav, član 95”, piše u predlogu.

Navodi se da je Đukanović povrijedio taj član Ustava jer nije pozvao na razgovore o mandataru za sastav Vlade sve predstavnike političkih partija zastupljenih u Skupštini.

“Naime, poziv nijesu dobili Demos, Ujedinjena Crna Gora, Prava Crna Gora, Radnička partija i Savez građana Civis”, dodaje se u predlogu.

Navodi se da Đukanović tim činom na razgovor nije pozvao Miodraga Lekića koji je dogovorom parlamentarne većine dobio podršku 41 poslanika da bude mandatar za sastav nove vlade.

“Napominjemo da je predsjednik Crne Gore obavezan da po Ustavu predloži mandatara, a naročito je važno da konkretnoj osobi povjeri mandat kada postoji podrška kandidatu za mandatara, što on nije učinio, već neustavno odbio da ga predloži”, dodaje se u predlogu.

Kako se navodi, Đukanović je to uradio iako je imao javan i očigledan uvid u saglasnost svih partija parlamentarne većine oko tog pitanja.

Dodaje se da je o tome Đukanovića 19. septembra, prije isteka roka od 30 dana nakon izglasavanja nepovjerenja vladi Dritana Abazovića, u ime svih stranaka parlamentarne većine, dopisom obavijestio predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić.

U predlogu se naglašava da je rok od 30 dana da predsjednik dodijeli mandate definisan samo nakon konstituisanja Skupštine, ali ne i nakon što Vlada izgubi povjerenje.

“Tim postupcima Đukanović je nesumnjivo povrijedio Ustav, pa stoga zahtijevamo da Skupština Crne Gore pokrene pustupak ustvrđivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav”, navodi se u predlogu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS