DPS pozvao građane da potpišu peticiju za vanredne parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je građane da potpišu peticiju Pokreta Ima nas, u kojoj se zahtijevaju vanredni parlamentarni izbori.

Organizacioni odbor protesta Ima nas, koji čine predstavnici političkih partija, nevladinih organizacija, nezavisni intelektualci i građani, pokrenuo je peticiju za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Iz DPS-a su kazali da je Crna Gora suočena sa dubokom krizom koja je kulminirala ustavnim pučem – “odnosno usvajanjem Zakona o predsjedniku kojim se pokušava, suprotno Ustavu, formirati nelegitimna i neustavna Vlada”.

“Pored političke krize, Crna Gora se suočava sa katastrofalnim stanjem u oblasti javnih finansija, a najave da će naredne godine biti potrebno zaduženje od 700 miliona dovoljno govori o ozbiljnosti situacije”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te stranke su kazali da je, kada se tome doda okolnost da gotovo nijedna institucija ne funkcioniše, da je Vlada prije više od tri mjeseca smijenjena, da se ostalo bez Ustavnog suda i da skoro sve institucije funkcionišu u v.d. statusu, jasno da nema vremena za gubljenje.

Iz DPS-a su istakli da je potrebno hitno uspostavljanje, prije svega, političke stabilnosti.

“Zbog toga, potrebni su nam što prije vanredni parlamentarni izbori kako bi Crna Gora dobila snažnu, političku i evropsku Vladu. Budi dio rešenja, potpiši i ti”, poručili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS