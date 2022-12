Popović: Proevropski put države doveden u pitanje dolaskom nacionalističke vlasti

Podgorica, (MINA) – Proevropski put i koncept Crne Gore kao građanske države doveden je u pitanje nakon dolaska na vlast desničarske, nacionalističke vlasti, ocijenio je predsjednik Liberalne partije (LP) Andrija Popović.

Kako je saopšteno iz LP, Popović je učestvovao na konferenciji evropskih liberala, poslaničke grupe Evropskog parlamenta Renew Europe /Obnoviti Evropu/.

Na konferenciji održanoj u Briselu učestvovali su evropski komesari, poslanici EP, predstavnici međunarodnih organizacija i lideri liberalnih partija.

“Popović je poručio da se Crna Gora već dugo nalazi u institucionalnoj i političkoj krizi i da je nakon dolaska na vlast desničarske, klerikalne, nacionalističke vlasti, doveden u pitanje koncept Crne Gore kao građanske države i njen proevropski put i dalja demokratizacija”, rekli su iz LP.

Prema riječima Popovića, presudno je važno očuvati snažnu podršku ideju evropskog zajedništva i integracija u Crnoj Gori, naročito u vremenu uspona populizma i nacionalizma.

Popović je rekao da građanske snage u Crnoj Gori očekuju jasnu, nedvosmislenu i snažnu podršku od evropskih partnera u borbi za očuvanje ustavnosti, vladavine prava i građanskog društva ali i podrške građana evropskom putu zemlje koji su, kako je naveo, proruska i prosrpska Vlada potpuno zaustavili.

Iz LP su kazali da se Popović na konferenciji sastao sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom, liderom Saveza liberala i demokrata za Evropu Ilhanom Kjučukom, Romanom Jakičem liderom LIBSEEN liberala Jugoistočne Evrope i drugim liderima.

On je, kako se dodaje, sa njima razgovarao perspektivama dalje demokratizacije i reformi u Crnoj Gori i neophodnosti hitnih promjena u državi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS