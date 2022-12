Ponovo usvojene izmjene Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore, glasovima poslanika parlamentarne većine, ponovo je usvojila izmjene Zakona o predsjedniku.

U sali za vrijeme glasanja nijesu bili poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije, Liberalne partije.

Za izmjene Zakona glasao je 41 poslanik, protiv je bilo troje.

Izmjenama Zakona, koje su predložili poslanici Demokratskog fronta (DF), predviđeno je da će se mandatarom za sastav vlade, ukoliko ga predsjednik države ne predloži, smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika.

Venecijanska komisija preporučila je da Skupština Crne Gore ne usvaja izmijenjeni Zakon o predsjedniku.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje izmjene Zakona koje su usvojene 2. novembra.

Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović predložio je da se usvoji odluka o razlozima hitnosti da se Zakon objavi u Službenom listu najkasnije dan nakon isteka roka u kojem je predsjednik dužan da donese ukaz o proglašenju.

Skupština je prihvatila taj predlog odluke.

Dnevni red četvrte sjednice Drugog redovnog zasijedanja dopunjen je Predlogom za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav.

Tu dopunu dnevnog reda predložili su poslanici Slaven Radunović, Boris Bogdanović, Branko Radulović , Dragan Ivanović i Miloš Konatar.

Dnevni red dopunjen je, između ostalog, Predlogom izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, izvještajem sa kontrolnog saslušanja sa predlogom zaključaka na temu „Nehumano zadržavanje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija u prostorjima Centra bezbjednosti Podgorica“.

Dnevni red je dopunjen i Predlogom dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Nije prihvaćeno da se u dnevni red uvrsti odluka o formiranju anketnog odbora radi prikupljanja informacija koje se odnose na postupanje Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost 4. i 5. septembra prošle godine na Cetinju.

