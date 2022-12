Političku i institucionalnu krizu rješavati dijalogom i kompromisom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora biti spremna da političku i institucionalnu krizu rješava dijalogom i kompromisom političkih partija koje dijele evropski sistem vrijednosti.

To je ocijenjeno na sastanku specijalnog izaslanika Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan Miroslava Lajčaka i poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrije Nikolića i Nikole Rakočevića, u sjedištu Evropske službe za spoljne poslove u Briselu.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Lajčak je podijelio zabrinutost zbog situacije u Crnoj Gori, koja je, kako je rekao, izgubila fokus sa evropskih reformi.

“Poručio je da evropski političari u Crnoj Gori, imaju dodatnu odgovornost u susret predstojećoj sjednici Skupštine, na kojoj će se ponovo glasati o izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku Crne Gore i kandidatima za sudije Ustavnog suda”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Nikolić i Rakočević saopštili da intenzitet društveno političke krize u Crnoj Gori diktira hitno pokretanje dijaloga o organizaciji vanrednih parlamentarnih izbora, jer je to jedini mogući odgovor, na dugotrajuću političku nestabilnost koja usporava pristupanje Crne Gore EU.

“Zajednički je konstatovano da konsenzus oko evropskog i evroatlantskog puta Crne Gore nema alternativu, i da je zbog toga potrebno graditi mostove među političarima, kako bi se izašlo u susret većinskom očekivanju građana Crne Gore koji budućnost države vide u EU”, navodi se u saopštenju DPS-a.

