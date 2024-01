Podržaće Markovića za novog VDT-a

Podgorica, (MINA) – Albanski forum podržaće Milorada Markovića za novog vrhovnog državnog tužioca (VDT), saopštio je lider te koalicije i potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj.

On je kazao da su nova Vlada i Skupštinska većina za manje od 100 dana mandata postigle impozantne rezultate, prvenstveno na planu evropske integracije Crne Gore.

“Stoga je važno da sjutra, izborom novog VDT-a, napravimo još jedan korak u tom pravcu”, istakao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, to neće biti samo doprinos pravnoj državi i sigurnosti građana, već i dokaz političke zrelosti, institucionalne funkcionalnosti i sigurne evropske budućnosti.

“Uvjereni smo da će se to prepoznati i 29. januara na Međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koja će se održati u Briselu, čime će našoj državi i Vladi biti ukazano povjerenje i priznanje za dosadašnji rad”, naveo je Đeljošaj u saopštenju.

To će, dodao je on, ujedno biti i “vjetar u leđa” evropskoj perspektivi Crne Gore.

“Upravo u tom duhu, a u očekivanju da će zajedno sa ostalim institucijama, prevashodno direktorom policije i specijalnim državnim tužiocem dati snažan doprinos borbi za vladavinu prava, Albanski forum će, kao dokazani čuvar i promoter evropskih vrijednosti i integracija, podržati Markovića za novog VDT-a”, kazao je Đeljošaj.

On je poručio da će Albanski forum, sa pozicija u Vladi i Skupštini, nastaviti da doprinosi stabilnosti i prosperitetu Crne Gore i njenih građana.

