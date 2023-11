Podrška Finske evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Finska podržava evropsku integraciju Crne Gore, poručeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i finskog ambasadora Niklasa Lindkvista.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa ambasadorima Grčke, Švajcarske, Irske i Finske.

Na sastanku sa Lindkvistom razgovarano je o mogućnostima za jačanje bilateralne saradnje, posebno u oblasti obrazovanja, planiranja prostora i kontrole granica.

„Na sastanku je iskazana snažna podrška Finske evropskoj integraciji Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Lindkvist je rekao da su sigurni da je Crna Gora prva sljedeća članica Evropske unije.

Spajić je ukazao na značaj pristupanja Finske NATO-u ove godine i istakao da je ta okolnost od izuzetnog značaja za Alijansu, i u političkom i u vojnom smislu.

Na sastanku sa ambasadorom Grčke Partsom Panajotisom, ocijenjeno je da su odnosi Crne Gore i Grčke izuzetni, ali da postoji prostor za unapređenje u oblastima od zajedničkog interesa.

„Integracija u Evropsku uniju je važna za ekonomiju i za društvo u cjelini. Grčka snažno podržava vaše članstvo“, istakao je Panajotis.

Kako je saopšteno, na sastanku je razgovarano o jačanju saobraćajne povezanosti dvije zemlje, projektu izgradnje Jadransko-jonske autoceste i intenziviranju ukupne privredne saradnje.

Navodi se da je ambasador Urs Šmid uručio Spajiću čestitku predsjednika Švajcarske Alana Berseta povodom izbora 44. Vlade i kazao da Švajcarska podržava reformske procese u Crnoj Gori koji su garant stabilnosti poslovnog ambijenta.

To je, kako je kazao, pozitivan signal potencijalnim investitorima.

Na sastanku Spajića sa ambasadorom Irske Ragnarom Almkvistom istaknuta je opredjeljenost za jačanje bilateralnih odnosa.

„Ocijenjeno je da će planirana posjeta premijera Irske Lea Varadkara Crnoj Gori dati snažan podsticaj intenziviranju političkog dijaloga i jačanju ukupne saradnje dvije zemlje“, kaže se u saopštenju.

Spajić je istakao da Irska koja ove godine obilježava 50. godina od članstva u EU, predstavlja dobar primjer kako iskoristiti status države članice EU za stvaranje bolje budućnosti za svoje građane.

„Kao takva, Irska je dobar primjer i Crnoj Gori“, istakao je Spajić.

