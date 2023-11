Podrška Beligije nastojanjima CG bude naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Belgija podržava nastojanja Crne Gore da bude prva naredna članica Evropske unije (EU), poručila je belgijska šefica diplomatije Hadža Labib na sastanku sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je zahvalio na dosadašnjoj političkoj podršci Belgije evropskim integracijama Crne Gore.

On je rekao da očekuje da će politika proširenja EU biti u fokusu predsjedavanja Belgije tokom prve polovine naredne godine.

Milatović je ukazao na odličnu saradnju i snažno savezništvo dvije zemlje u okviru NATO-a i podsjetio da je dalje jačanje kredibiliteta Crne Gore kao članice Alijanse jedan od vanjskopolitičkih prioriteta.

„Labib je, u susret belgijskom predsjedavanju, prenijela podršku Belgije nastojanjima da Crna Gora bude prva naredna članica EU“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Labib pohvalila ulogu Crne Gore kao faktora stabilnosti na Zapadnom Balkanu i napore Milatovića u cilju jačanja saradnje sa državama regiona.

Milatović je rekao da je zadovoljan odličnim bilateralnim odnosima i saradnjom sa Belgijom, podsjetivši i na svoju posjetu toj zemlji i razgovore sa premijerom De Kroom.

On je ukazao na interes Crne Gore da se ekonomski odnosi intenziviraju kroz povećanje belgijskih investicija.

“Milatović je poželio Belgiji uspješno predsjedavanje Savjetom EU uz uvjerenje da će, vođena iskustvom, obezbijediti kontinuitet agende Unije i saradnje među državama članicama u ovim zahtjevnim vremenima na međunarodnoj političkoj sceni”, navodi se u saopštenju.

