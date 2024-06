Plenković: Rezolucija o Jasenovcu šalje politiku podjele unutar Crne Gore

Zagreb, Podgorica (MINA) – Crna Gora bi trebalo da se bavi svojim problemima, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković, navodeći da će Hrvatska preduzeti mjere koje smatra primjerenim za usvajanje Rezolucije o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mauthausen.

Poslanici u crnogorskom parlamentu u petak su usvojili Rezoluciju o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mauthausen glasovima 41 poslanika parlamentarne većine.

Plenković je na Dubrovnik forumu rekao kako ta rezolucija “šalje namjernu, svjesnu politiku podjele unutar Crne Gore”.

“A još goru poruku u pogledu međusobnog poštovanja i želje za dobrosusjedskim odnosima”, dodao je Plenković, prenosi portal Index.

On je rekao da je vladajuća većina u Podgorici donijela rezoluciju “a da se nikad dosad nije bavila tom temom”.

Plenković je istakao da je Rezolucija o Jasenovcu donesena kao odgovor na Rezoluciju Ujedinjenih naroda o genocidu u Srebrenici, pod instrumentalizacijom “jedne druge države u regiji”.

On je iz Dubrovnika koji je, kako je kazao, “doživio velike strahote u vremenu agresije Miloševićevog režima, u kojima je, nažalost, tada učestvovala i Crna Gora”, poručio da će Hrvatska poduzeti mjere koje smatra primjerenima za takve poteze “instrumentalizacije parlamentarne većine” s ciljem narušavanja odnosa Zagreba i Podgorice.

“Umjesto da se bave svojim problemima i svojim pitanjima, pa i procesuiranjem ratnih zločina iz tog vremena, oni se bave temom za koju nijesu pokazivali interes zadnjih osam desetljeća”, poručio je Plenković.

On je zaključio da oni koji žele ići prema članstvu u Evropskoj uniji moraju voditi računa o dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju.

