Perić: Stranke stare većine vratile moć Đukanoviću

Podgorica, (MINA) – Partije stare parlamentarne većine vratile su moć u ruke predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, ocijenio je nosilac liste Preokreta u Podgorici Srđan Perić.

On je kazao da je jedina izvjesna prognoza da će vanredni parlamentarni izbori biti u trenutku kada to odgovara Đukanoviću i Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

„Jer su mu punu moć u ruke vratile stranke takozvane stare većine“, rekao je Perić u intervjuu agenciji MINA.

On je naveo da u kontinuitetu postoji samo „prebacivanje loptice” i da niko ne bi preuzeo odgovornost.

Kako je rekao, na oko mjesec od lokalnih izbora, ministri, poslanici, najveći državni dužnosnici, govore da tih izbora možda i neće biti.

„U takvom ambijentu mi treba da prognoziramo kad ce biti izbori. Biće vjerovatno kada neki rejting pokaže da je DPS-u najpovoljnija situacija“, ocijenio je Perić.

On je istakao da politika ne bi trebalo da bude gluma, a da to sada dominantno jeste.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori je trenutno na sceni antipolitika.

On je istakao da je siguran da nikome od ljudi koji su pregovarali o novoj vladi nije porasla popularnost iz tog procesa.

„Jednako tako mi ne znamo šta ti ljudi predlažu. Što će reći da je ovo zaista neka zona antipolitike. Za početak bi bilo jako dobro da se vratimo u ono što su uzusi politike, šta ti ljudi nude i sa kojim partnerima oni to misle da ostvare“, rekao je Perić.

Perić je naveo da je postojala situacija koja može nekome, ko nema mnogo vremena za dublju analizu, da izgleda kao gomila nesporazuma.

„Ali kako to da svaki od te gomile nesporazuma uvijek vodi ka političkom profitu predsjednika države Mila Đukanovića“, upitao je Perić.

Kako je dodao, sjelo se za sto sa namjerom očigledno da se komplikuje stvar.

„Šta je tim ljudima smetalo, ako idu ka bilo kakvom dogovoru, ne određujem se vrednosnom u odnosnu na njega, da taj dogovor sklope nakon nekoliko dana i da ne prave bilo kakvu dilemu“, rekao je Perić.

Perić je naveo da je jasno da se u politici ništa ne dešava slučajno, da je sve dio nekog plana.

„Ko je kreator tog plana i ko je u dogovorima sa DPS-om, pod kojim aranžmanom, ko u januaru, ko u aprilu, za građane je manje važno“, istakao je Perić.

On je rekao da se postavlja pitanja, ako bi subjekti koji sada imaju takozvanu staru većinu, uzeli preko 50 odsto ponovo na izborima, šta bi oni radili.

„Da li bi opet gledali istu stvar, ima li ikakve naznake da bi oni otvorili recimo PAYPAL za uolate iz inostranstva, da bi administracija bila efikasnija, da bi društvo bilo demokratskije.Mi govorimo o ljudima koji ne umiju da organizuju državu, a imaju silnu ambiciju da njome upravljaju“, rekao je Perić.

On smatra da je poenta da se građanin vrati u centar interesovanja, da pregovori i dogovori budu javni jer se tiču građana.

„Trenutno ono što imamo kao posljedicu svih ovih pregovora jeste da predsjednik države ponovo ima mnogo optimalniju poziciju, da ima savršen ulaz u predsjedničku kampanju u kojoj će izvjesno on biti kandidat“, naveo je Perić.

On je dodao da opozicija sa druge strane ništa ne radi da gradi zajedničkog kandidata koji bi bio rival Đukanoviću.

Upitan kako će pregovori stare parlamentarne većine uticati na rejting partija, Perić je kazao da je posebno završna faza pregovora vođena sa tim kod koga će ostati „račun“, a ne logikom da se postigne dogovor.

„Neko će od te tri koalicije, koje se okupljene oko Demokratskog fronta (DF), URA-e i Demokrata, platiti račun u smislu da im je pala popularnost“, smatra Perić.

Perić je kazao da se nije išlo sa jasnom vizijom šta u konačnom taj dogovor znači – da li bi taj mandat trajao dvije godine, da li bi ta vlada primarnk spremala izbore, da li bi imali neka konkretna obećanja na ekonomskom planu.

„Ništa od toga mi nijesmo čuli, osim od toga kako će se doći do nekog dogovora, u kojem bi postojali elementi koji pružaju Đukanoviću šansu da uradi ono što je uradio kada je konstatovao da nema pisanu saglasnost 41 poslanika za novog mandatara, pa je naknadno dostavljen taj spisak“, kazao je Perić i upitao šta je smetalo da se ranije dostavi taj spisak.

On je ocijenio da tim partijama neće mnogo doprinijeti ta vrsta pregovaranja, a ko će od njih platiti političku cijenu to će se vidjeti.

Upitan šta očekuje ako Skupština odbije predlog Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini, Perić je naveo da Ustav nije do kraja jasan šta se dešava u određenim situacijama i pruža prostor za različito tumačenje.

„A sa druge strane imate većinu koja se ostvaruje i sa DPS-om i unutar takozvane stare većine naizmjenično, da opstruirate institucije sistema koje bi trebalo da garantuju stabilnost političkog sistema,“, rekao je Perić.

Te zone neodređenosti, kako je kazao, mogu da traju u beskraj.

„Za njih je idealno da sada ne postoji izabran Ustavni sud, onda imaju izgovor za šta god hoćete“, dodao je Perić.

On je istakao da sistem opstruiraju oni koji bi trebalo da ga čuvaju i razvijaju.

„I mi onda imamo jednu situaciju u kojoj imamo samovolju. Ovo nije neustavnost, jer neustavnost traži neku vrstu pravne kamuflaže, ovdje oni otvoreno krše Ustav“, objasnio je Perić.

Perić je podsjetio da je Ustavni sud, dok je imao kvorum, rekao da se krši Ustav odlaganjem lokalnih izbora.

„U sred izbora mijenjate granice izbornih jedinica, igrate se sa kompletnim pravosuđem. To je samovolja koja će po svojoj prirodi trajati do granice otpora“, rekao je Perić i dodao da otpor može biti da građani iskažu svoj stav na izborima, protesti, javni pritisci, medijski i civilnog sektora.

Dok god je taj pritisak slabiji od samovolje trenutne vladajuće političke klase koja kamuflira ko je većina, prema riječima Perića, do tada će i postojati ova situacija.

„Prosto smo ušli u tu zonu da je kompletna moć izmještena ka političarima, koji su u parlamentarnim strankama, i suspenduju sve instrumente zaštite koje imamo da dođemo do demokratije. Ovo nije demokratija“, naveo je Perić.

Na pitanje koja ovlašćenja ima Đukanović, ako Skupština odbije predlog za skraćenje mandata, Perić je ocijenio da je suštinski najčistija pozicija da Skupština sama sebi skrati mandat.

„Sve ostalo su različite zone interpretacije šta bi moglo biti, sa manjim ili većim pravnim autoritetom“, rekao je Perić.

On je objasnio da se ta tumačenja kreću od toga da Đukanović može zbog nefunkcionalnosti sistema ići i ka direktnom raspisivanju izbora, a drugo je to koje kaže da on to ne može nikako uraditi.

„Pošto je Ustav u tom dijelu nedovoljno definisan, jasno je ipak u kojoj situaciji se može ići na vanredne izbore, to je raspuštanjem Skupštine, kada Skupština u dužem periodu ne funkcioniše, ali ne kaže se koliko mjeseci. I imate mogućnost da Skupština sama sebi skrati mandat“, dodao je Perić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS