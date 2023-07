Partije uglavnom nezakonito prikupljale potpise za predsjedničke izbore

Podgorica, (MINA) – Politički subjekti su potpise podrške za posljednje predsjedničke izbore u Crnoj Gori uglavnom nezakonito prikupljali, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), navodeći da su nepravilnosti zabilježene kod pet od sedam kandidata.

Saradnik na programima u CGO-u Damir Suljević rekao je da je ta nevladina organizacija dobila informacije od Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) koje se odnose na izvršene nadzore kod podnosilaca kandidatura za posljednje predsjedničke izbore.

On je kazao da su je CGO te nadzore inicirao zbog sumnji u zakonitost prikupljanja potpisa podrške neophodnih za potvrđivanje predsjedničke kandidature od Državne izborne komisije (DIK).

Suljević je naveo da je CGO inicirao nadzore neposredno nakon potvrđivanja kandidatura za predsjedničke izbore.

“I pored te blagovremene inicijative, nadzori nijesu uspješno sprovedeni kod svih sedam kandidata, ni nakon gotovo pet mjeseci od prvog kruga izbora”, istakao je Suljević.

Kako je rekao, iz AZLP-a su naveli da nadzor nije bilo moguće izvršiti kod predsjedničkog kandidata Jovana Radulovića.

Suljević je naveo da Radulović nije dostavio pisano izjašnjenje na okolnosti u vezi načina i postupka obrade podataka, odbijajući da odgovori na telefonske pozive kontrolora AZLP-a.

Prema riječima Suljevića, prikupljanje potpisa podrške Raduloviću bilo je u fokusu javnosti uoči izbora.

“A s obzirom da su isti prikupljani i putem društvenih mreža, da je veliki broj građana naknadno prijavio zloupotrebu ličnih podataka od ovog kandidata, zbog čega su pokrenuti i odgovarajući postupci pred tužilaštvom”, dodao je Suljević.

On je podsjetio da je, shodno izvještaju o troškovima kampanje koji je dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK), Radulović za potrebe kampanje iz budžeta dobio 25.379 EUR, od čega je potrošio svega 485 EUR.

“Ovaj podatak, uz činjenicu da postoji očigledno izbjegavanje nadzora, mora dodatno motivisati nadležne organe da utvrde da li su potpisi prikupljeni nezakonito i da li je Radulović nezakonito stekao uslove za potvrđivanje kandidature, ali i kasniju imovinsku korist”, kazao je Suljević.

Kako je naveo, Demokratska Crna Gora, čiji je kandidat bio Aleksa Bečić, nije imala sačinjen plan zaštite posebnih kategorija ličnih podataka, a to nije posjedovala ni Demokratska partija socijalista (DPS), čiji je kandidat bio Milo Đukanović.

“Dodatno, DPS nije imao ni Pravila o zaštiti ličnih podataka, akt o imenovanju lica odgovornih za zaštitu podataka, kao ni evidenciju zbirke ličnih podataka”, dodao je Suljević.

On je kazao da interna pravila o zaštiti ličnih podataka, plan zaštite i evidenciju zbirke ličnih podataka nije imala ni Socijaldemokratska partija (SDP), čija je kandidatkinja bila Draginja Vuksanović Stanković.

Suljević je rekao da je Pokretu Evropa sad (PES), čiji je kandidat bio aktuelni predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, nedostajao plan zaštite ličnih podataka i evidencija zbirke ličnih podataka.

“Jedini politički subjekti kod kojih nije utvrđeno postojanje nepravilnosti su Nova srpska demokratija (NSD), čiji je kandidat bio Andrija Mandić, kao i Ujedinjena Crna Gora (UCG), čiji je kandidat bio Goran Danilović”, istakao je Suljević.

Kako je rekao, čudi to što AZLP kod jednog od tih subjekata nije našla za sporno posjedovanje kopija obrazaca sa datim potpisima podrške.

Suljević je objasnio da bi to, u kontekstu Zakona o zaštiti ličnih podataka, predstavljalo prekomjernu obradu ličnih podataka.

U CGO-u, kako je naveo, očekuje od tužilaštva da do kraja istraži sve slučajeve prijavljenih zloupotreba ličnih podataka od političkih subjekata i pojedinaca koji su učestvovali na predsjedničkim izborima, a u čemu im mogu biti korisni i nalazi AZLP-a.

Suljević je kazao da je potrebna izmjena normativnog okvira koji uređuje postupak prikupljanja potpisa podrške, koji je u isključivoj nadležnosti DIK-a.

On je naglasio da je potrebna i reforma izbornog zakonodavstva koja mora biti prioritet novog skupštinskog saziva, u cilju sprečavanja zloupotreba koje već tradicionalno prate izborne postupke u Crnoj Gori.

