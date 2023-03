Partije osudile napad na Milatovića

Podgorica, (MINA) – Većina političkih partija u Crnoj Gori osudila je napad na predsjedničkog kandidata Porketa Evropa sad Jakova Milatovića, na Cetinju.

Iz Građanskog pokreta URA osudili su napad na Milatovića i ranije prijetnje na društvenim mrežama upućene drugim predsjedničkim kandidatima, navodeći da ekstremizam nije odlika većinske Crne Gore i da neće ni biti.

Iz te partije su pozvali nadležne državne organe da istraže slučajeve i procesuiraju odgovorne.

“Uprkos ekstremističkim politikama i grupama koje će na kraju i sasvim biti poraženi, Crna Gora ostaje demokratsko i građansko društvo u kojem nema mjesta podjelama, mržnji i netrpeljivosti”, navodi se u objavi URA-e na Tviteru /Twitter/.

Iz Demosa su kazali da većinska Crna Gora, bez obzira na zabrinjavajuće pojave nasilja sa sve prepoznatljivijim inspiratorima, osuđuje takve scene.

“Očekujemo da će predsjednički kandidati nastaviti predizbornu kampanju u mirnom i kolegijalnom tonu, a da će nadležni organi biti sposobni da reaguju na pravi način”, naveli su iz Demosa.

Oni su dodali da se nadaju da je, uprkos trzajima prevaziđenih politika manipulacija, ipak gotovo sa ostrašćenim djelovanjima u Crnoj Gori.

Socijaldemokrate (SD) su poručile da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i da osuđuju incident na Cetinju, kao i prijetnje putem društvenih mreža predsjedničkim kandidatima.

“Pozivamo sve da se navedeni incident ne koristi za ubiranje jeftinih predizbornih poena, kroz olako optuživanje bilo koga. Pozivamo nadležne organe da efikasno sprovedu sve neophodne aktivnosti”, navodi se u saopštenju SD-a.

Iz te partije su istakli da je neophodno da svi daju doprinos u pravcu smirivanja tenzija u predizbornom periodu.

Iz Demokratskog fronta (DF) kazali su da takve scene treba da ostanu u političkoj prošlosti, jer ne dolikuju ni Crnoj Gori, ni dostojanstvenim građanima Cetinja, kao i svih drugih gradova.

“DF ističe da samoinicijativno ponašanje pojedinaca, koji neprimjerenim postupcima odmažu imidžu Crne Gore, zasigurno ne ide u prilog uglavnom mirnoj i civilizovanoj kampanji za predsjedničke izbore, bez potrebe za dizanjem tenzija i neprimjerenim oblicima ponašanja”, navodi se u reagovanju DF-a.

Iz DF-a su pozvali sve političke subjekte i građane dobre volje i namjere, da Crna Gora na dostojanstven način pokaže kako se civilizovano ide u susret predsjedničkim izborima.

Iz Bošnjačke stranke (BS) naveli su da nasilje ne smije i ne može biti način rješavanja bilo kakvih nesuglasica.

Oni su kazali da je demokratizacija društva najveći izazov pred kojim se Crna Gora nalazi.

“Svaki oblik nasilnog ponašanja prema bilo kojem građaninu je za svaku osudu. Pozivamo sve aktere na političkoj sceni da doprinesu smirivanju tenzija, kako bi se izborni proces odvijao u fer, mirnom i demokratskom ambijentu”, poručili su iz BS.

