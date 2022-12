Parlamentarna većina ušla u otvorenu konfrontaciju sa EU

Podgorica, (MINA) – Poruka Brisela da se povuče Zakon o predsjedniku i upozorenje specijalnih izaslanika Manuela Saracina i Stjuarta Piča, jasno upućuju na to da Zapad vladu formiranu na temelju neustavnog zakona ne bi smatrao legitimnim partnerom, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

Pič i Saracin poručili su danas da donosioci političkih odluka u Crnoj Gori treba pažljivo da razmotre štetnu poruku koju će poslati evroatlantskim partnerima ako izaberu premijera i formiraju vladu na osnovu zakona čija je usaglašenost sa Ustavom veoma sumnjiva.

Nikolić je agenciji MINA kazao da je parlamentarna većina pod vođstvom Demokratskog fronta (DF), izglasavanjem izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore, ušla u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom (EU) i zapadnim partnerima.

On je rekao da je istrajavanje na takvom pristupu osuđeno na propast.

„Eksplicitna poruka Brisela da se Zakon o predsjedniku povuče i ponovljeno upozorenje Saracina i Piča parlamentarnoj većini, da pažljivo razmotre moguću štetu po pitanju evroatlantske budućnosti države u slučaju da se na temelju neustavnog zakona formira neka vlada, jasno upućuje na diplomatski intonirano obavještenje da Zapad takvu vladu ne bi smatrao legitimnim partnerom“, naveo je Nikolić.

Kako je kazao, ukoliko 78 odsto građana podržava članstvo u EU, a 41 poslanik parlamentarne većine ignoriše upozorenja Unije, onda se Briselu i međunarodnoj zajednici šalje poruka da u ovom trenutku u Skupštini ne postoji jasna vrijednosna većina koja vjeruje u evropska pravila i istinski želi da radi na članstvu u EU.

Nikolić je rekao da je i domaćoj i međunarodnoj javnosti poznato da DF nije samostalan donosilac odluka.

„Oni su, zajedno sa premijerom (Dritanom) Abazovićem, megafoni Aleksandra Vučića, čiji je neskriveni cilj da zaustavi evropski put Crne Gore“, naveo je Nikolić.

On je kazao da su, jednako tako, i Abazović i DF potvrdili da je za njih Beograd veći autoritet u odnosu na Brisel.

„Zašto Demokrate i URA pristaju na to da budu označeni kao kočničari EU puta, neka objašnjavaju oni. Međunarodni partneri očekuju taj odgovor“, rekao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS