Opozicija podnijela inicijative za smjenu Vlade i Đurović

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratskog fronta, Pokreta za promjene, Demokratske Crne Gore, Demosa, Prave i Ujedinjene Crne Gore podnijeli su inicijative za izglasavanje nepovjerenja Vladi i smjenu predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

Oni su zatražili da se vanredna sjednica parlamenta, na kojoj bi se o tome glasalo, zakaže za 2. septembar.

U inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi navodi se da Vlada nema podršku u parlamentu, što je neophodno konstatovati i glasanjem o toj inicijativi.

“Samim tim, ne postoje elementarni politički preduslovi za njeno dalje funkcionisanje i opstanak. 43. Vlada formirana je prekomponovanjem političke scene koja je bila aktuelna nakon izbora 30. avgusta”, navodi se u inicijativi.

Kako se dodaje, Vlada je odvela državu u duboku nestabilnost i tešku političku, društvenu i institucionalnu krizu.

U inicijativi za smjenu Đurović kaže se da je njeno predsjedavanje obilježilo kontinuirano kršenje akata kojima se uređuje način funkcionisanja Skupštine.

“Nedopustivo je da onaj ko je zadužen da se stara o dosljednom sprovođenju procedura u najvišem zakonodavnom domu, krši iste, sprovodi anarhiju, onemogućava započeti dljalog o deblokadi instituclja u pravosuđu i tužilaštvu i izradi izbornog zakonodavstva, direktno ugrožavajući evropski put Crne Gore”, navodi se u toj inicijativi.

Dodaje se da je Đurović, na sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost, svojim glasom presudno uticala da se smijeni načenik Generalštaba Vojske Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS