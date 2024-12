Opozicija o političkoj i ustavnoj krizi

Podgorica, (MINA) – Predstavnici opozicionih partija razgovaraće danas o aktuelnoj političkoj i ustavnoj krizi u Crne Gore.

Iz Demokratske partije socijalista kazali su da će sastanak biti održan u Skupštini.

Navodi se da će se na sastanku, ukoliko bude postignuta saglasnost, formulisati i zaključci, odnosno zahtjevi.

