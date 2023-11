Odobren dodatni upis 23 kandidata na master studije

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas, na predlog Senata Univerziteta Crne Gore (UCG), odobrila dodatni upis na master studije 23 kandidata koji su položili prijemni ispit.

Iz Vlade su kazali da će na master studije UCG biti upisano ukupno 1.783 studenta.

Kako su precizirali, predviđen je dodatni upis jednog kandidata na Biotehničkom fakultetu (studijski program Bezbjednost hrane), 17 kandidata na Ekonomskom fakultetu (studijski program Poslovna ekonomija 15 i studijski program Menadžment dva kandidata) i pet kandidata na Medicinskom fakultetu (studijski program Primijenjena fizioterapija).

„Prilikom utvrđivanja dodatnog broja studenata vodilo se računa o standardima kvaliteta nastave, broju nastavnog osoblja, materijalnoj osnovi za realizaciju pojedinačnog studijskog programa, kao i o adekvatnom odnosu broja studenata i nastavnog osoblja“, navodi se u saopštenju.

Vlada je danas usvojila Strategiju implementacije Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost i njoj pratećih rezolucija za period 2024-2027 sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu.

Kako su kazali iz Vlade, riječ je o trećem strateškom dokumentu u procesu implementacije obaveza koje proističu iz članstva Crne Gore u međunarodnim organizacijama.

„Njegovom implementacijom na nacionalnom nivou nastojaće se unaprijediti stanje u oblasti rodne ravnopravnosti u sektorima bezbjednosti, a prvenstveno u segmentima povećanja broja žena, kako u ukupnoj zastupljenosti u institucijama, tako i učešću u humanitarnim i mirovnim misijama“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će se, pored navedenog, raditi i na poboljšanju oblasti koje su prepoznate kao one ka kojima treba dodatno djelovati.

„Na osnovu analize stanja, polazeći od dobrih međunarodnih praksi, u cilju unapređenja oblasti rodne ravnopravnosti u sektoru bezbijednosti, koncipiran je strateški cilj: Unaprijediti položaj žena i djevojčica u svim procesima koji vode održavanju i promociji mira i bezbjednosti“, rekli sz iz Včade.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije 2024-2025. godine, kako se navodi, predviđene su 32 aktivnosti u sklopu sedam operativnih ciljeva.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja blindiranog vozila za potrebe glavnog specijalnog tužioca.

U Informaciji se konstatuje da pitanje bezbjednosti nosilaca državno-tužilačke funkcije, a naročito glavnog specijalnog tužioca i državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), predstavlja neophodan uslov za obezbjeđenje efikasnosti rada tog državnog tužilaštva i od ključne je važnosti za djelotvornu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Iz Vlade su kazali da vozilo koje se trenutno koristi za potrebe glavnog specijalnog tužioca ne garantuje adekvatan nivo lične bezbjednosti, a na tu činjenicu upućuju i bezbjedonosne procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Vlada je zadužila Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da, u saradnji sa nadležnim organima, obezbijedi blindirano vozilo za potrebe glavnog specijalnog tužioca.

„To bi u značajnoj mjeri doprinijelo sprovođenju budućih aktivnosti ovog tužilaštva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, ocijenili su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS