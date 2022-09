Novaković Đurović: Abazović da ostane premijer

Podgorica, (MINA) – Dritan Abazović treba da ostane predsjednik Vlade, bez obzira na tok i ishod političkih pregovora, ocijenila je politička direktorka Građanskog pokreta URA, Ana Novaković Đurović.

“Najprije, da završi procese koje je započeo, od ključne važnosti za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”, saopštila je Novaković Đurović.

Kako je kazala, Abazović je u prvih 100 dana vlade pokrenuo sva ključna pitanja iz Sporazuma za formiranje 43. Vlade.

“Time je pokazao odgovornost i spremnost da realizuje obećano. To što se nekim potpisnicima istog sporazuma nije dopala dinamika i način rada, sada je jasno, bio je samo izgovor za zaustavljanje najvažnijih procesa obračuna sa kriminalom i korupcijom”, rekla je Novaković Đurović.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u tehničkoj Vladi je istakla da uz puno rada uvijek postoje i greške.

“Za prvih 100 dana je vjerovatno bilo propusta, ali sa magistralnog pravca za oporavak crnogorskog društva se nije skrenulo ni u jednom trenutku – a taj pravac znači, prije svega, ekonomski oporavak i oslobađanje države od korupcije i kriminala”, kazala je Novaković Đurović.

Kako je navela, rezultati ovih aktivnosti tek treba da dobiju puni obim i zato je važno da Abazović ima priliku da dovrši ove ključne procese.

URA će, prema njenim riječima, kao i do sada, učestvovati u razgovorima sa drugim političkim subjektima, sa ključnom ambicijom i željom da oni rezultiraju dogovorom oko najvažnijih pitanja vezanih za evropski put, a to su imenovanja u pravosuđu.

“Jasno smo na stanovištu da predsjednik GP URA treba da ostane i predsjednik Vlade, jer je sa te pozicije najzaslužniji za stvaranje povoljnog ambijenta za djelovanje nezavisnih institucija, pružajući bezrezervnu političku podršku tužilaštvu i drugim organima u oslobađanju države od kriminala i korupcije”, zaključila je Novaković Đurović.

