Podgorica, (MINA) – Njemačka će nastaviti da podržava evropski put Crne Gore, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića i novoimenovanog njemačkog ambasadora u Podgorici, Petera Feltena.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, sagovornici su ocijenili da Crna Gora i Njemačka razvijaju odlične odnose, koje karakteriše intenzivna saradnja na svim poljima, kao i frekventan politički dijalog na visokom nivou.

„Na sastanku je pohvaljena politička odlučnost Crne Gore da istraje na putu evropskih integracija i potvrđena spremnost Njemačke da nastavi da podržava Crnu Goru u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potvrđen značaj Berlinskog procesa, koji ima nezamjenjivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona sa EU.

„Istaknuto je da će naredni sastanak na visokom nivou u okviru tog procesa biti prilika za dalje unapređenje saradnje na putu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je čestitao Feltenu stupanje na dužnost i poželio uspjeh u radu.

On je rekao da je uvjeren da će odlična i intenzivna saradnja, koja je obilježila mandat prethodnog ambasadora Njemačke Roberta Vebera, biti nastavljena.

(kraj) mip/tir

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS