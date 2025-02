Nikolić: PES-u bila prihvatljiva ponuda opozicije, Mandić spriječio dogovor

Podgorica, (MINA) – Ponuda opozicije o prevazilaženju političke krize bila je prihvaljiva Pokretu Evropa sad (PES), ali je dogovor spriječio predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je, na konferenciji za novinare u Skupštini, predstavio predlog opozicije za prevazilaženje ustavne, političke i finansijske krize u Crnoj Gori.

Nikolić je rekao da njihov predlog sporazuma o prevazilazenju krize nije ugledao svjetlost dana jer je to Mandić u ponedjeljak spriječio udaljavanjem opozicije sa sjednica Skupštine.

Prema riječima Nikolića, sporazum obuhvata zaustavljanje procedure izbora sudije Ustavnog suda uz usuglašeno obraćanje vlasti i opozicije Venecijanskoj komisiji (VK).

“Do dobijanja mišljenja VK omogućavanje rasprave o predlogu zakona o budžetu i povezanim zakonima u cilju prevazilaženja teške finansijske krize u kojoj se nalazi država”, naveo je Nikolić.

On je rekao da je treća tačka obuhvata to da se, osim u okviru rasprave o budžetu i povezanim zakonima, parlament ne bi sastajao do izjašnjenja VK.

“Četvrta tačka je da će Skupština u roku od sedam dana od dostavljanja mišljenja VK sprovesti sve korake za njegovu implementaciju”, dodao je Nikolić.

On je rekao da je peta tačka potpisivanje političke platforme između vlasti i opozicije kojom se parlamentarne stranke obavezuju da, bez prethodnog opšteg konsenzusa, neće predlagati rješenja koja dijele javnost, uključujući izmjene Ustava i Zakona o crnogorskom državljanstvu.

“Navedenom platformom predstavnici bi se obavezali na potpunu posvećenost ispunjavanju obaveza Crne Gore na putu pridruživanja EU”, kazao je Nikolić.

To je, kako je rekao, tekst sporazuma koji nije ugledao svjetlost dana, jer je Mandić želio da spriječi svaku mogućnost da se postigne dogovor vlasti i opozicije.

Nikolić je rekao da je politički rasplet u Budvi pokazao da je Mandić izgubio kontrolu nad svojim standardnim uporištem.

“I da ni (Aleksandar) Vučić ni Mandić nijesu uspjeli da “reše” situaciju u Budvi”, dodao je Nikolić.

On je rekao da Mandić strepi od svakog susreta Spajića i ambasadora Kvinte “jer strahuje da bi mogao biti odstranjen iz parlamentarne većine”.

“Jučerašnja mjera koju je Mandić izrekao opoziciji je mjera očajnika koji ima strah transferisan od njegovog gazde iz Beograda koji se suočava sa velikim problemima i koje želi da preseli u Crnu Goru”, rekao je Nikolić.

On je dodao da su razumjeli Mandićev potez, ali da vjeruju da, ako postoji imalo razuma u okviru parlamentarne većine, postoji i prostor da se nađe razuman politički dogovor koji bi Crnu Goru nesmetano gurao ka EU.

Odgovarajući na pitanje da li može doći do dogovora vlasti i opozicije, Nikolić je rekao da je je lopta u dvorištu parlamentarne većine.

“Postoji interes, ako su oni iskreni da žele da razgovaraju sa opozicijom, onda će Mandić suspendovati mjere koje je donio i sjesti za pregovarački sto za opozicijom”, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, ako se vlast odluči za nastavak destruktivnog scenarija, opozicija će imati jedinstven odgovor.

Nikolić je rekao da su na kolegijumu dobili informaciju od poslanika PES-a Vasilija Čarapića da se opoziciji nudi da se zajedno obrate VK i da se deblokira parlament do izjašnjenja.

“Ja sam ih pitao da li je to vaša ponuda ili parlamentarne većine, on je rekao da je to ponuda PES-a”, kazao je Nikolić.

On je dodao da je pitao Čarapića i da li ostavljaju prostor za druge teme koje su bile i dio Barometra 26, i iz PES-a su, kako je rekao, kazali da su otvoreni za to.

“Nakon toga je Mandić dao pauzu i poslao ponudu koja je isključila mogućnost da se u sporazum ugrade i ova pitanja koja smo predložili”, naveo je Nikolić.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša rekao je da se, umjesto sporazuma, pribjeglo onome što se moglo vidjeli juče.

“Mandić ima 13 poslanika, to jeste respektabilno. Poštujem svakog građanina koji glasa bilo koju partiju. Ali većina ima 53 poslanika. Kao što je juče u parlamentu rekao Mandić, kad se njemu ne dopada bilo koja izjava njegovih partnera, on preuzima stvari u svoje ruke”, kazao je Mugoša.

One je rekao da vlast danas “kolektivno pati za Budvom”.

“Čak mi je nevjerovatno da neke partije koje nijesu učestvovale u Budvi pate. Neke partije koje imaju jednog odbornika ne shvataju da im način delovanja pokazuje da postaju nebitni. Njihova jedina funkcija je da zadrže fotelje”, rekao je Mugoša.

On je kazao da vlast ne zanima standard i emancipacija građana, niti progres društva.

“To je sve maska. Pišu neke barometre, pričaju bajke, a sve one građane koji su glasali druge partije sinoć u Budvi nazivaju nacionalistima, lopovima”, dodao je Mugoša.

On je, odgovarajući na pitanje o sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte, kazao da Mandić i vlast nemaju podršku međunarodne zajednice za ono sto rade, kako se to želi predstaviti.

“Ali je Mandić ozbiljan političar koji se igra sa neozbiljnim koalicionim partnerima”, rekao je Mugoša.

On je rekao da je opozicija evropska i da neće raditi ono što je radio Demokratski front prije 2020. godine

“On im izdiktirao što treba da rade, oni se ne pitaju”, kazao je Mugoša.

On je rekao da parlamentrana većina u nekim gradovima silom uspijeva zadržati vlast, a u nekim ni silom ne uspijevaju u tome.

