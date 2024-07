Nikolić: Nadležni da odgovore ko je odlučio da se Đukanoviću smanji obezbjeđenje

Podgorica, (MINA) – Nadležni organi treba da objasne građanima zašto je smanjen broj pripadnika obezbjeđenja bivšem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Nikolić je u saopštenju naveo da Klub poslanika DPS-a zahtijeva od nadležnih državnih organa, prije svih Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Tužilaštva da sa posebnom pažnjom tretiraju uznemirujuća obavještajna saznanja da se planira atentat na Đukanovića.

“Činjenica da Uprava policije nije bila informisana da ANB ima operativnih saznanja o tome da određene osobe pripremaju ubistvo Đukanovića, govori o tome da je sistem bezbjednosti u Crnoj Gori potpuno razvaljen”, rekao je Nikolić.

Kako je naveo, ta okolnost pogoduje onima koji planiraju takav zločin.

“Da stvar bude gora, niko od čelnika sektora bezbjednosti nije našao za shodno da objasni građanima zašto je smanjen broj pripadnika obezbjeđenja bivšem predsjedniku Crne Gore, ako se zna, i to na osnovu podataka zapadnih bezbjednosnih službi, da se Đukanovićevo ubistvo planira još od 2016. Godine”, kazao je Nikolić.

On je rekao da je to što je neko unutar službi bezbjednosti procijenio da prijetnja izvršenjem atentata na Đukanovića više ne postoji i da mu treba smanjiti obezbjeđenje, kao i to što se nakon 2020. intenzivirala kampanja kriminalizacije Đukanovića kako bi se poništile tekovine vlasti koju je personifikovao u doba najveće emancipacije Crne Gore, posljedica slabosti države.

Nikolić je dodao da je to posljedica i loše namjere nove vlasti.

“Nije normalno da se povodom slučaja koji je uznemirio crnogorsku javnost, ali i nakon nedopustive konfuzije u bezbjednosnom sektoru, ne oglašavaju koordinator Biroa za operativnu koordinaciju bezbjednosnog sektora i predsjednik Vlade”, rekao je Nikolić.

Kako je ocijenio, to ubjedljivije od svega govori o eroziji političkog i bezbjednosnog sistema.

“Kad se tome doda da su mnogi profesionalci iz bezbjednosnog sektora uklonjeni iz sistema, a da su u međuvremenu promovisani politički podobni kadrovi, legitimiše se dilema: da li su naše bezbjednosne službe naše, ili ekspoziture većih bezbjednosnih sistema iz regiona”, rekao je Nikolić.

On je istakao da nadležni organi duguju odgovore na brojna pitanja i da će svakako u sklopu parlamentarne istrage preispitati njihovo postupanje.

“U ovom trenutku, važno je preduzeti sve neophodne mjere, kako bi se zaštitio život bivšeg predsjednika Crne Gore i članova njegove porodice, da ne bismo svjedočili scenama koje smo gledali u Sjedinjenim Državama”, zaključio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS