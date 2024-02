Neujednačen kvalitet rada ministarstava

Podgorica, (MINA) – Prvih 100 dana nove Vlade i vlasti obilježili su uspjesi u imenovanjima u pravosuđu, postizanje sporazuma za sprovođenje popisa i dobar impuls u oživljavanju evropskih integracija, ali kvalitet rada pojedinih resora značajno varira, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije su, u analizi “Prvih 100 dana: Između očekivanja i (ne)ostvarenih obećanja”, naveli da je prvih 100 dana nove vlasti obilježio i početak rada na izbornoj reformi.

„S duge strane, kvalitet rada pojedinih resora značajno varira, Vlada nije bila u stanju da usvoji godišnji program rada, ne može se pohvaliti visokim nivoom transparentnosti, a borba za prevlast u sektoru bezbjednosti i dalje blokira stvaranje održive i efikasne politike na ovom polju“, naveli su iz CDT-a.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Milena Gvozdenović kazala je da su Vlada i koaliciona vlast, ali i dio opozicije, u formalnom smislu ispunili su ono što društvo nije bilo u stanju godinama unazad i kompletiran je izbor nosilaca pravosudnih funkcija, što predstavlja uspjeh.

„Ipak, da li će ova imenovanja, i pored toga što dio izabranih kandidata sigurno ima zadovoljavajuće reference, dovesti do stvaranja nezavisnih institucija ostaje da se vidi“, rekla je Gvozdenović.

Ona je istakla da je važno obilježje prvih 100 dana rada Vlade i ispoljena odlučnost da prije evropskih izbora Crna Gora dobije završna mjerila u poglavljima 23. i 24, što bi odblokiralo zatvaranje poglavlja iz ostalih oblasti.

Prema riječima Gvozdenović, veoma važan politički momenat i uspjeh Vlade, vladajućih partija i opozicije je dogovor o sprovođenju popisa, što je ključni uzrok smanjivanja tenzija koje su prijetile da pređu u ozbiljnije društvene nesporazume.

„Pohvalno je i to što su neki važni procesi koji su izostavljeni u ekspozeu, kao na primjer početak izborne reforme i rad na zakonu o Vladi, bili predmet rada Vlade ili koalicione vlasti“, naglasila je Gvozdenović.

Ona je istakla da se u tim oblastima računaju samo ostvareni rezultati pa da, zbog ranijih loših iskustava, treba biti veoma oprezan u ocjenama.

„Utisak je da su se razlike u kvalitetu po pojedinim resorima, u ekspozeu predsjednika Vlade, zapravo preslikale na kvalitet rada pojedinih ministara“, rekla je Gvozdenović.

Kako je ocijenila, dobijena je Vlada neujednačenog kvaliteta po resorima, i te razlike treba da zabrinu premijera Milojka Spajića.

Gvozdenović je navela da prvih 100 dana Vlade nije bilo dovoljno da se razjasne nedoumice o dostižnosti njenih ciljeva, pa se improvizacija iz ekspozea prenijela i na njeno funkcionisanje.

Kako je dodala, u prilog tome najbolje govori činjenica da Vlada još nije usvojila godišnji program rada.

„Umjesto da Vlada u prvih 100 dana trasira održivu politiku u sektoru bezbjednosti i na taj način poboljša bezbjednost građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ona je nastavila utabanim stazama unutrašnjih borbi za političku prevlast u ovom sektoru“, navela je Gvozdenović.

Ona je istakla da improvizacija postoji i kad je u pitanju Vladina komunikacija sa javnošću.

„Nakon zatvaranja za javnost sjednica Vlade i najave stalnog informisanja kroz pres konferencije nakon istih, ispostavilo se da konferencije nijesu održane nakon polovine sjednica“, naglasila je Gvozdenović.

Prema njenim riječima, evidentne su razlike u komunikaciji sa javnošću pojedinih resora, odnosno ministara, a Spajić je za domaće medije dao samo jedan intervju i to uoči 100 dana Vlade.

Gvozdenović je rekla da netransparetno zaduživanje od 109 miliona EUR predstavlja jedan od primjera ove komunikacione filozofije.

Ona je kazala da je neuobičajena pojava to što je, odmah nakon formiranja Vlade, od jedne od članica vladajuće koalicije otvorena priča o njenoj rekonstrukciji.

Gvozdenović je podsjetila da je koalicionim sporazumom, o kojem su mediji izvještavali, rekonstrukcija zaista predviđena do kraja ove godine.

„Međutim, ostaje pitanje da li to što se, već u prvih 100 dana Vlade, pokreće priča o izmjenama njenog sastava predstavlja signal nezadovoljstva radom pojedinih resora ili mogućih negativnih političkih odnosa unutar ove koalicije“, kazala je Gvozdenović.

Ona je zaključila da ostaje da se vidi hoće li Vlada biti upisana kao reformska Vlada diskontinuiteta ili će predstavljati kontinuitet populizma i zloupotreba.

