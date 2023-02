Neophodno što prije analizirati zakonodavne procese

Podgorica, (MINA) – Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) trebalo bi što prije da analizira zakonodavne procese u Crnoj Gori, kako bi se primijenile moguće smjernice za kratkoročna ili dugoročna djelovanja koja bi proces dodatno unaprijedila.

To je ocijenjeno na sastanku generalnog sekretara Skupštine Aleksandra Klarića sa šeficom Odeljenja za zakonodavnu podršku ODIHR-a An Liz Šatelan, pravnom saradnicom u Odeljenju za zakonodavnu podršku Nadijom Sirenko saradnicom na programu demokratizacije Anom Krušić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, tokom sastanka razgovorano je o potencijalnoj preliminarnoj procjeni zakonodavnog procesa u Crnoj Gori koju bi sproveo ODIHR.

“Sagovornici su se saglasili da je proces analize zakonodavnih procesa potrebno sprovesti što skorije, kako bi se došlo do traženog presjeka stanja, odnosno primijenile moguće smjernice za kratkoročna ili dugoročna djelovanja koja bi proces dodatno unaprijedila i dala tražene rezultate”, kaže se u saopptenju.

Klarić je istakao da crnogorski parlament ostvaruje konstruktivnu, uspješnu i plodotvornu saradnju sa Misijom OEBS -a u Crnoj Gori.

On je naglasio da partnerski odnos dva subjekta počiva na uvažavanju i zahvalio se na činjenici da Misija u svakom trenutku prepoznaje kvalitet rada najvišeg zakonodavnog doma, kao i jasnu viziju Skupštine čije su polazne pretpostavke potpuna otvorenost ka građanima, najviši stepen transparentnosti rada, kao i zaokruživanje pocesa digitalizacije.

Prepoznat kao lider u inovacijama u regionu, crnogorski parlament je, kako je istakao Klarić, više puta pozitivno ocijenjen u izvještajima Evropske komisije, ali i mjerenjima drugih relevantnih činilaca.

Klarić je kazao da je Skupština do kraja otvorena i spremna da uvažavajući moguće smjernice, koje bi kroz ekspertsku procjenu zakonodavnog procesa u Crnoj Gori bile naknadno ponuđene, implementira sve preporuke i alate u svrhu potrebnog i poželjnog podizanja kapaciteta zakonodavnog procesa.

On je dodao da Skupština tom projektu i analizi pridaje veliki značaj.

“Jak zakonodavni process je pretpostavka valjane integracije u evropske procese, što je krajnji cilj kome se institucionalno teži”, naveo je Klarić.

On je ponovio da Skupština ostaje do kraja otvorena za prihvatanje i implementaciju mogućih modela međuinstitucionalne saradnje koji bi značili jačanje sistema u cjelini.

Šatelan je rekla da je raduje što vidi da su rezultati koje je ostvarila Skupština Crne Gore prevazišli očekivanja.

Ona je navela da je oduševljena predstavljenim dostignućima crnogorskog parlamenta, izdvajajući rezultate ostvarene u dijelu transparentnosti i otvorenosti rada, što je kako je kazala, u skladu sa prioritetima koje Misija zagovara.

Šatelan je osvrćući se na neke primjere iz regiona, upoznala generalnog sekretara sa postupkom procjene zakonodavnog procesa, pojašnjavajući da bi analiza podrazumijevala više faza.

“I to najprije angažovanje predstavnika ODIHR-a i eksperata koje angažuje Kancelarija koji bi analizirali zakonodavni okvir koji reguliše postupak donošenja zakona i saradnju ključnih državnih institucija u ovom postupku, kao i naknadno, prikupljanje podataka „na terenu“ organizovanjem posjeta zemlji čiji se zakonodavni postupak analizira, te definisanje mogućih preporuka za njegovo unapređenje”, navela je Šatelan.

Sirenko je ukazala na neophodnost sprovođenja pomenute analize zakonodavnog procesa.

Ona je naglasila da je važno poseban prostor dati jačanju kadrovskih kapaciteta i daljoj obuci kadra, nastavljajući procese jačanja stručne Službe.

