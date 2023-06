NATO garant stabilnosti u uslovima neizvjesnih bezbjednosnih prilika

Podgorica, (MINA) – NATO je garant stabilnosti u uslovima neizvjesnih bezbjednosnih prilika, ocijenio je savjetnik premijera za vanjsku politiku, Đorđe Radulović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Radulović učestvuje na dvodnevnom neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, koji se održava u Oslu.

Navodi se da je Radulović, u sklopu debate koja se organizuje u presudnim trenucima za evroatlantsku sigurnost, istakao značaj Alijanse kao garanta bezbjednosti.

On je dodao da je Alijansa zadržala jedinstvo i potvrdila relevantnost i sposobnost prilagođavanja krupnim promjenama u bezbjednosnom okruženju.

U kontekstu aktuelnih izazova na globalnoj sceni, Radulović je naglasio posvećenost Vlade pripremi i implementaciji odluka kojima se osigurava zaštita cjelokupnog evroatlantskog područja.

On je podsjetio i na privrženost Crne Gore nastavku pružanja višedimezionalne podrške Ukrajini, i prenio nedvosmislenu podršku Crne Gore očuvanju nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, u njenim međunarodno priznatim granicama.

Navodi se da je Radulović, kao posebno važnu stavku, izdvojio i potrebu snažnijeg percipiranja strateškog značaja Zapadnog Balkana za NATO alijansu, a u svjetlu trenutnih dešavanja.

Iz MVP su podsjetili da je, u sklopu napora za snaženje političke dimenzije Alijanse, u NATO okvire 2022. godine uveden i institut neformalnih susreta šefova diplomatija, a sastanak u Oslu je drugi takav sastanak.

“Sastanak u Norveškoj organizuje se u susret NATO Samitu, koji će se održati u julu u Viljnusu, i predstavlja priliku da ministri 31 države članice i pozvane države, Švedske, razmotre više pitanja od značaja za evroatlantsku bezbjednost”, kaže se u saopštenju.

