Nastavak sastanka o izboru sudija Ustavnog suda u petak

Podgorica, (MINA) – Predstavnici političkih partija nastaviće razgovore o izboru sudija Ustavnog suda u petak, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je to kazao novinarima u Skupštini, nakon današnjeg sastanka, koji je organizovan na inicijativu DPS-a.

“Dogovoreno je da nastavljamo razgovor u petak u 13 sati i 30 minuta”, rekao je Živković.

Sastanku su prisustvovali šefovi klubova Demokratske partije socijalista, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije, Socijaldemokratske partije, Danijel Živković, Boris Bogdanović, Dragan Ivanović, Draginja Vuksanović Stanković.

Prisustvovali su i lideri Demokratskog fronta Slaven Radunović i Branko Radulović, šefovi poslaničkih klubova Socijaldemokrata i Bošnjačke stranke Ivan Brajović i Kenana Strujić Harbić, kao i poslanik koalicije Crno na bijelo Srđan Pavićević i lider Force Genci Nimanbegu.

Živković je ranije kazao da dogovorom treba stvorati preduslove za rješavanje institucionalne krize.

Lider DPS-a Milo Đukanović kazao je u utorak da ta partija može glasati za jednog sudiju Ustavnog suda ako postoji spremnost da se razgovara o utvrđivanju datuma prijevremenih parlamentarnih izbora i odustane od usvajanja neustavnih zakona.

Crnogorski parlament trebalo bi 12. decembra da glasa u drugom krugu o izboru četvoro sudija Ustavnog suda.

Za njihov izbor potrebna je tropetinska podrška, odnosno 49 glasova poslanika.

U prvom krugu nijedan od četiri kandidata nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku u parlamentu.

Ustavni sud, od ukupno sedam, ima troje sudija i nema kvoruma za donošenje odluka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS