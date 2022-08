Nadležni da hitno reaguju povodom Skaj prepiski

Podgorica, (MINA) – Skaj /Sky/ prepiske i razgovori, objavljeni na M portalu, koji svjedoče o nabavci oružja i pripremi oružanog otpora u susret izborima 30. avgusta 2020, zahtijevaju hitnu i transparentnu istragu nadležnih državnih organa, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Poslanik DPS-a Danijel Živković je na Tviteru /Twitter/ naveo da sve što se vidjelo prethodnih dana dodatno svjedoči o ambijentu u susret prethodnim parlamentarnim izborima i najbolje ilustruje kome je, i zbog kojih motiva “osvježilo” 30. avgusta.

“Ukoliko se pokaže da je bilo ko u Crnoj Gori – pojedinci, ili djelovi političkih partija i bilo koje vjerske zajednice pripremao oružanu pobunu i sa tim motivom nabavio veću količinu oružja, onda je riječ o najtežim krivičnim djelima koje moraju imati krivičnopravne posljedice”, rekao je Živković.

On je poručuio da će Klub poslanika DPS-a insistirati na rasvjetljavanju svih okolnosti i utvrđivanju pune istine u navedenom slučaju.

