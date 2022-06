MVP-u vraćena diplomatska legitimacija Božovića

Podgorica, (MINA) – Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) vraćene su diplomatske legitimacije Vladimira Božovića i članova njegove porodice.

U pisanom odgovoru na poslaničko pitanje poslanice Demokratskog fronta (DF) Jelene Božović kada će Vlada Crne Gore povući odluku o protjerivanju Božovića, ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić naveo je da to predstavlja i jasan stav Srbije – da je i za zvanični Beograd Božović okončao funkciju diplomatskog predstavnika Srbije u Crnoj Gori.

Božović je kazala da je u pisanom odgovoru dobila informaciju da su 6. juna ove godine MVP-u vraćene diplomatske legitimacije Božovića i članova njegove porodice, što je Krivokapić potvrdio.

Krivokapić je u parlamentu rekao da se ne može slaviti ukidanje države, a u toj državi biti ambasador.

“Neka srpski ambasador u Beču kaže da je anšlus Austrije opravdana stvar. Da vidimo, kad to nije problem, koliko će ostati za ambasadora”, kazao je Krivokapić.

On je naveo da zna period kada je DF vodio moderniju politiku, “kad su zajedno upirali da ovo bude demokratskija zemlja”.

Krivokapić je poručio da ozbiljni parlamenti, države, ljudi na zajedničkim dostignućima grade budućnost, a ne na neslaganjima, podmetanjima i ličnim diskreditacijama.

“Tjeranje nije moja politika, a ambasador, da je bio 100 puta Crnogorac, ovo je princip. Koja god vlada da je bila, morala je to da uradi”, dodao je Krivokapić.

Imajući u vidu to da je Krivokapić od stupanja na dužnost imao intenzivnu diplomatsku aktivnost, poslanik Socijaldemokratske partije Adnan

Striković je pitao Krivokapića kakav je njegov utisak nakon brojnih susreta sa zvaničnicima Evropske unije (EU) i NATO-a, posebno vezano za poziciju Crne Gore u procesu evropskih integracija i poziciju u Alijansi.

Striković je upitao Krivokapića da li vjeruje da je Vlada dovoljno svjesna prilike koja se ukazala Crnoj Gori kroz uvođenje “brze trake” na evropskom putu i time mogućnosti da postane prva naredna članica Unije.

Krivokapić je odgovorio da je činjenica da je ovo prilika za Crnu Goru da ugrabi momentum i ubrzanim korakom stigne do EU.

“To je motiv za sve nas”, istakao je Krivokapić.

On je kazao da se nada da će ta svijest prevladati.

“Kao i da ćemo izaći iz ovoga čime se sada bavimo.

Dajte da se fokusiramo na evropsku agendu”, dodao je Krivokapić.

Crnoj Gori, kako je naglasio, potreban je dogovor.

“Mi smo u suštinski mnogo težim trenucima nego sada ostvarivali taj dogovor”, dodao je Krivokapić.

Kako je rekao, da nije bilo tog dogovora, da opozicija nije podržala izmejne Ustava 2013. godine, Crna Gora ne bi išla dalje u evropskim integracijama.

“Imali smo toliko dogovora ovdje koji su bili na dobrobit Crne Gore i pokazivali političku zrelost. Ako na agendi budu takozvana istorijska pitanja, nećemo se mrdnuti nigdje”, poručio je Krivokapić.

Članstvo u EU, kako je rekao, biće od koristi za sve crnogorske građane.

Kako je naveo Krivokapić, rezlutat će biti, a za to postoje kapaciteti, “da što prije iskoristimo momentum i uvedemo Crnu Goru u EU u ovih dvije i po godine”.

“Ko god bio vlada u tih dvije i po godine, ako bude pad vlade usporićemo, izgubićemo vrijeme, ako napravimo širu, konsenzualnu… Moj jedini cilj je da što prije uđemo u EU. Koji god to model bude obezbijedio, i ako bude vlada od 81 poslanika, biću za tu vladu ako je to način da što prije uđemo”, rekao je Krivokapić.

Poslanik DF-a Dragan Bojović pitao je kojim pravnim aktom Crne Gore je propisano da se MVP bavi pitanjima crkvene autonomije i crkvene autokefalije.

Bojović je naveo da se Krivokapić 14. i 15. maja ove godine u Berlinu, u odvojenim susretima sa šefovima diplomatija dvije zemlje, intenzivno bavio upravo tim pitanjima, i time, kako je kazao, nastupio više kao svešteno lice ili teolog, nego kao ministar vanjskih poslova.

Krivokapić je odgovorio da je u Berlinu govorio o crkvi jer je temu pokrenuo ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba.

Poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić pitao je Krivokapića na koje probleme je mislio kada je rekao da Crna Gora zna i najbolje razumije ukrajinski narod, jer ima sličnih problema sa velikim susjedom – Srbijom, istorijski, kao Ukrajina sada sa Rusijom, s obzirom na to da su, kako je istakao Milačić, građani Crne Gore i Srbije uvijek bili u dobrim odnosima.

Krivokapić je u pisanom odgovoru naveo da ne treba miješati odnose građana sa odnosima država i političkih elita.

On je rekao da je tačno da su odnosi građana dvije države dobri.

“Problemi u međunarodnim odnosima često nastaju kada se takvi bliski odnosi instrumentaliziraju od ekspanzionistički nastrojenih elita, pa se onda manjim narodima negira pravo na državu, nacionainu posebenost, crkvu i sopstvenu spoijnu politiku”, navodi se u pisanom odgovoru.

Krivokapić je poručio da je jedan od ključnih principa crnogorske spoljne politike dobrosusjedska politika, kojom se vodimo u odnosima sa Srbijom kao i poštovanja načela

Ujedinjenih naroda o mirnom rješavanju sporova i uzdržavanju od upotrebe sile.

“Zbog toga zajedno sa međunarodnom zajednicom i osuđujemo agresiju Rusije na Ukrajinu”, naveo je Krivokapić.

