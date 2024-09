Mugoša: Podgorica da bude pokretač pozitivnih promjena

Podgorica, (MINA) – Podgorica treba da bude pokretač pozitivnih promjena u Crnoj Gori, poručio je kandidat za gradonačelnika i nosilac liste Evropskog saveza na podgoričkim izborima, Boris Mugoša.

Mugoša je, tokom predstavljanja liste „Evropski savez – Boris Mugoša (SDP, SD, LP i građani) – Podgorica za primjer”, rekao da je njegova ruka ispružena prema svim građanima koji vole Podgoricu.

“Vizija Evropskog saveza je jasna, a Podgorica za primjer nije san, već budućnost koju možemo ostvariti – zajedno”, poručio je Mugoša.

On je naglasio da Podgorica može biti grad za primjer, za mlade da imaju adekvatan ambijent za rad i provod, za preduzetnike da imaju povoljan poslovni ambijent i za dostojanstvenu starost.

“Podgorica treba da bude i pokretač pozitivnih promjena u Crnoj Gori“, kazao je Mugoša.

Kako je istakao, u političkom djelovanju on je uvijek zagovarao dijalog, razum i stručnost, ispred ličnih uvreda i etiketiranja.

Mugoša je poručio da se neće promijeniti ni u ovoj kampanji, jer mu je to porodično vaspitanje, a i zna da takvu politiku želi Evropski savez, ali i velika većina građana Podgorice.

„Ovo je borba za naš dom. Borba da naši mladi ostaju ovdje, da ovdje grade svoje porodice i karijere. Da svi zajedno gradimo Podgoricu koja je primjer stabilnosti, sigurnosti, transparentnosti i napretka“, dodao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, Podgorica želi pristojnost, razum i stručnost.

„Počastvovan sam jer predvodim listu kandidatkinja i kandidata, među kojima su ljudi iz različitih partija, nestranački kandidati, ljudi različitih dobi i obrazovnih profila, a posebno ponosan jer nas spaja ljubav prema dostojantsvenoj Podgorici i dostojanstvenoj Crnoj Gori jer jedno bez drugog ne može“, rekao je Mugoša.

On je naveo da je Podgorica za primjer vizija grada na koji će svi biti ponosni.

“Danas stojimo pred vama s jednostavnom, ali moćnom porukom: Podgorica za primjer. To nije samo slogan, to je naša vizija. Vizija grada koji želimo, ne samo mi ovdje, već svi koji žive i vole ovaj grad, onako kako su to nekada radili naši roditelji koji su ga gradili”, istakao je Mugoša.

On je dodao da želi da energiju i strast koju svaki nosi u svom kroju i identitetu iskoriste kako bi djeci ostavili grad na koji će svi biti ponosni.

Mugoša je kazao da je izborni program Evropskog saveza nastao na predlozima i savjetima građana i stručnjaka kojima Evropski savez želi da otvori pristup gradskoj upravi, bilo da se radi o arhitekturi, položaju osoba s invaliditetom, sportu, kulturi, turizmu ili preduzetništvu.

„Mi ćemo narednih dana pričati kako sprovoditi savremene zelene politike, kako očistiti grad od smeća, kako riješiti saobraćajne gužve i unaprijediti socijalne servise”, naveo je Mugoša.

Prema njegovoj ocjeni, Podgorica može biti primjer kvalitetnog obrazovanja, najljepših dječijih igrališta i šetališta, ali i mjesto gdje se mladi mogu osamostaliti, zaposliti i stvoriti dom.

“Male stvari čine grad velikim. Važnije mi je osigurati siguran i čist put do škole, urediti pločnike i rasvjetu u svakom kvartu, nego hraniti uskopartijske apetite i pričati o svjetskim zavjerama“, naglasio je Mugoša.

On je istakao da Podgorica nije onakva kakvu svi priželjkuju, već da je odlazeća vlast za manje od godinu i po uspjela učiniti grad nefunkcionalnim u brojnim segmentima, ali da će Evropski savez nakon što postane okosnica nove vlasti učiniti da Podgorica bude grad za primjer.

„Duboko vjerujem da će Evropski savez biti okosnica buduće vlasti, a kad tako bude – grantujem vam da će Podgorica biti grad za primjer. Zato vas i ovog puta pozivam: predlažite nam, razgovarajmo, izgradimo ovu priču zajedno, kako bismo 29. septembra omogućili da se dogodi Podgorica za primjer“, zaključio je Mugoša.

