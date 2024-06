Milović: Ogroman korak naprijed ka članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napravila ogroman korak naprijed na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), rekao je ministar pravde Andrej Milović.

Milović je čestitao Crnoj Gori na dobijanju pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR).

“Ovo je ogroman korak naprijed na našem putu ka članstvu u EU i potvrda naše posvećenosti jačanju pravnog sistema i vladavine prava”, napisao je Milović na platformi X.

Kako je rekao, Crna Gora se sada nalazi pred vratima EU, ali predstoji veliki posao.

“To je strateški zadatak ove generacije, i ne smijemo dozvoliti da nas bilo ko ili bilo šta skrene ili udalji od tog cilja”, zaključio je Milović.

