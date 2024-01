Milović čestitao Živkoviću izbor za predsjednika DPS-a

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde i član predsjedništva Pokreta Evropa sad Andrej Milović čestitao je novom predsjedniku Demokratske partije socijalista (DPS) Danijelu Živkoviću izbor na tu funkciju.

Milović je na društvenoj mreži X naveo da je uvjeren da će Živković donijeti novu vrijednost crnogorskoj politici, usmjeravajući DPS ka konstruktivnim politikama za dobrobit svih građana Crne Gore.

“Nove generacije, oslobođene tereta prošlosti, moraju zajedno raditi na pomirenju Crne Gore i izgradnji prosperitetne budućnosti jer je saradnja ključ za stabilnost i progres naše države”, kazao je Milović.

On je istakao da nova generacija političara zajedno mora Crnu Goru voditi naprijed ka Evropskoj uniji (EU) i izgraditi bolje, mirnije i pravednije društvo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS