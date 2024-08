Milatović vratio tri zakona na ponovno odlučivanje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakone o unutrašnjim poslovima i o energetici, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, saopštili su iz njegovog kabineta.

On je, kako su naveli, proglasio Zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i Zakon o dopuni Zakona o koncesijama.

U saopštenju se navodi da su zakonska rješenja koja su vraćena parlamentu na ponovno odlučivanje nastavak loše prakse i politizacije institucija.

Milatović je u obrazloženju naveo da je usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima uveden poseban postupak zapošljavanja policijskih službenika bez javnog oglašavanja i bez kadrovskog plana.

“Imajući u vidu da usvojenim zakonskim rješenjem kompletnu proceduru izbora policijskih službenika sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) preko komisije koju obrazuje ministar, kojem je ostavljeno faktički diskreciono pravo da donosi odluke o prijemu u radni odnos velikog broja policijskih službenika, a s obzirom na to da su ministri nesumnjivo politički izabrana lica, u tom smislu postoji visok stepen rizika od dodatne politizacije, kako MUP-a, tako i policije”, navodi se u obrazloženju.

Milatović je, kada je u pitanju Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, naveo da se usvojenim izmjenama, pored

ostalog, mijenja način izbora direktora obrazovnih ustanova, tako što se predviđa da njih bira i razrješava ministar, umjesto školski odbor, kako je to bilo definisano dosadašnjim zakonskim rješenjem.

On je ocijenio da se na taj način proces izbora direktora dodatno centralizuje, a njegova transparentnost smanjuje, što ga čini ranjivim i podložnim politizaciji.

Ističući da je obrazovni sistem jedan od stubova razvoja društva, Milatović je kazao da smatra da usvojene izmjene predstavljaju korak unazad u odnosu na važeće rješenje, za koje se očekivalo da bude dodatno unaprijeđeno jačanjem postojećeg mehanizma.

On je, u odnosu na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, naveo da su predloženim amandmanskim djelovanjem uvedene suštinske promjene u načinu izbora članova i predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisanje komunalne djelatnosti.

Kako je ukazao, Skupština preuzima direktnu ulogu u imenovanju članova Odbora, dok se ukida dosadašnja Komisija sastavljena od sedam članova koje su predlagali Vlada, Crnogorska akademija nauka, Univerzitet Crne Gore, Privredna komora i Skupština na predlog Administrativnog odbora.

Milatović smatra da je nedopustivo da se kroz najavljeno tehničko prilagođavanje Zakona vrše suštinske promjene, tako što se mijenja način izbora članova Odbora Regulatorne agencije.

“Ta promjena može rezultirati povećanjem političkog uticaja na proces imenovanja, uz smanjenje objektivnosti i stručnosti u odabiru članova Odbora”, rekao je Milatović.

On je istakao da Regulatorna agencija igra ključnu ulogu u osiguravanju nepristrasnog i efikasnog upravljanja energetskim sektorom.

“Svako narušavanje njene autonomije putem političke kontrole predstavljalo bi ozbiljnu prijetnju stabilnosti i dugoročnoj održivosti energetskog sistema Crne Gore, posebno u kontekstu nastavka politizacije državnih energetskih kompanija i izostanka reformi koje bi unaprijedile transparentnost i efikasnost njihovog poslovanja”, navodi se u obrazloženju.

Milatović je, u odnosu na te zakone, istakao da je imajući u vidu značaj predloženih izmjena, neprihvatljivo to što ti zakoni nijesu prošli javnu raspravu.

Taj potez, prema njegovim riječima, predstavlja nastavak loše prakse ostvarivanja političke kontrole nad nezavisnim institucijama.

“Suštinske promjene sistemskih zakona moraju proći sve predviđene demokratske procedure i uključiti zainteresovanu javnost i stručna tijela. Samo tako ostajemo posvećeni unapređenju vladavine prava i demokratije u Crnoj Gori”, navodi se u obrazloženju upućenom parlamentu.

