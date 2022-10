Milatović: Pregovori bi trebalo da počnu naredne sedmice

Podgorica, (MINA) – Evropa sad će, najvjerovatnije do kraja sedmice, Demokratskom frontu (DF), Demokratama i Građanskom pokretu URA poslati zvaničan poziv za početak pregovora o formiranju vlasti u Glavnom gradu, najavio je nosilac liste tog pokreta Jakov Milatović.

Milatović je Televiziji Vijesti rekao da vjeruje u brz i kvalitetan dogovor nakon kojeg bi postao novi gradonačelnik.

Pokret Evropa sad u Podgorici je sa 21,7 odsto glasova osvojio 13 mandata.

Milatović je u već nedjelju poslao poziv za pregovore o formiranju nove vlasti, a to će uskoro biti i formalizovano, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da tu misli na DF, Demokrate i dodao da, iako mogu da vrše vlast u Podgorici bez URE, smatra kako i tu partijun treba pozvati na pregovore.

“Poslaćemo, vjerovatno, do kraja sedmice pozive za pregovore, tako da bi oni trebalo da počnu od naredne sedmice, dok se naprave i pregovarački timovi”, rekao je Milatović.

On je istakao da želi da bude gradonačelnik svih građana i da nikada više Podgorica ne bude dijeljena na poziciona i opoziciona naselja.

U podgorički parlament nijesu ušli Socijalistička narodna partija, Preokret i Svetosavska srpska lista koji su ostali ispod cenzusa.

