Milatović pozdravio odluku o izručenju Čamgoza

Podgorica, (MINA) – Izručenje turskog državljanina Binali Čamgoza doprinijeće jačanju vladavine prava u Crnoj Gori i očuvanju dobrih bilateralnih odnosa sa Turskom, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je pozdravio, kako je kazao, odgovornu odluku ministra pravde Bojana Božovića.

“Pozdravljam odgovornu odluku ministra pravde koja će, zasigurno, doprinijeti jačanju vladavine prava u našoj zemlji i očuvanju dobrih bilateralnih odnosa sa Turskom”, napisao je Milatović na platformi X.

