Milatović: Otvorene liste za suštinsku reformu

Podgorica, (MINA) – Otvorene izborne liste predstavljaju suštinsku reformu, koja omogućava da glas svakog birača ima veću težinu, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, na panel diskusiji „Otvorene izborne liste – Vratimo moć građanima”, podsjetio da je u decembru podnio inicijativu Skupštini za reformu izbornog sistema kroz uvođenje otvorenih izbornih lista.

Ta inicijativa, kako je naveo, nije samo formalni korak, ili odraz onoga što već piše u Ustavu, već odraz dubokog uvjerenja da je došlo vrijeme da demokratija evoluira i vrati se onima kojima i pripada, a to su građani Crne Gore.

„Otvorene izborne liste predstavljaju suštinsku reformu, koja omogućava da glas svakog birača ima veću težinu, dajući mu ne samo mogućnost da bira politiku partiju, već i da direktno utiče na izbor pojedinaca koji će ga predstavljati u Skupštini“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, u sistemu otvorenih lista kandidati moraju da se dokažu radom, integritetom i predanošću zajednici, jer je njihova pozicija na izbornoj listi rezultat ne volje predsjednika partija, nego direktne podrške birača.

Prema riječima Milatovića, uvođenje otvorenih lista može značajno doprinijeti smanjenju političke apstinencije.

„Kada građani vide da njihov glas može imati direkatan uticaj, ne samo na ishod izbora, već i na to ko će ih konkretno predstavljati i ko će konkretno braniti njihove interese, veća je vjerovatnoća da će se aktivnije uključiti u političke procese“, naveo je Milatović.

On je poručio da, kao predsjednik Crne Gore, jedini državni funkcioner izabran neposrednom voljom građana, osjeća posebnu odgovornost da se bori za promjene, koje vraćaju moć građanima.

„Uvođenjem otvorenih izbornih lista želim da osiguram da svaki glas vrijedi, da svaki građanin zna da ne odlučuje samo o partiji, već i o ljudima koji će ga predstavljati“, istakao je Milatović.

On je dodao da želi da se probudi nada u to da politika može i mora biti drugačija.

„Da možemo graditi sistem u kojem neće odlučivati samo partijske elite, već zapravo volja naroda“, naveo je Milatović.

On je poručio da ovo nije samo politička reforma.

„Ja ovo posmatram i kao korak ka pravdi, ka vraćanju povjerenja u institucije, ka politici koja će služiti građanima, a ne uskim interesnim grupama. Ne želim da građani osjećaju nemoć i obeshrabrenost pred zatvorenim krugovima odlučivanja“, kazao je Milatović.

On je naglasio da želi da građani osjete snagu svog glasa, da znaju da njihova riječ nije samo simbolična, već da je ona suštinska i da će njihov izbor imati stvaran uticaj na sastav vlasti.

„Demokratija nije samo pravo glasa svake četiri godine, to je proces koji zahtijeva neprestanu budnost, hrabrost i posvećenost svih nas, i ako zaista želimo vlast koja djeluje u najboljem interesu društva, moramo biti građani koji ne pristaju na pasivnost, već oni koji aktivno doprinose stvaranju boljeg i pravednijeg sistema“, naveo je Milatović.

On je rekao da svaki izborni sistem ima svoje prednosti i izazove.

„Zato je važno da danas razgovaramo o svim aspektima ove reforme, kako o tehničkim pitanjima, vezanim za njenu implementaciju, tako i o potencijalnim uticajima na našu političku stabilnost, reprezentativnost i funkcionisanje institucija“, naveo je Milatović.

Kako je dodao, iskustva drugih zemalja koje su uvele otvorene liste mogu polužiti kao dragocjeni vodič.

„Ali naša rješenja moraju biti naša i moraju biti prilagođena specifičnostima crnogorskog društva i našeg političkog sistema. Pored toga, ne smijemo zaboraviti da se kroz ovaj izborni model, Crna Gora postepeno usklađuje sa evropskim demokratskim standardima“, naveo je Milatović.

Otvorene izborne liste, kako je dodao, već dugo su prisutne u izborima za Evropski parlament.

„A njihovo uvođenje u naš izborni sistem znači da ćemo biti spremni za evropski način glasanja kada Crna Gora postane punopravna članica. Vjerujem da je upravo sada pravi trenutak da otvorimo ovu diskusiju, da čujemo različita mišljenja iz Crne Gore, ali i iz zemalja naše regije, da čujemo predloge i kritike“, naveo je Milatović.

Demokratija se, kako je poručio, ne gradi monologom.

„Demokratija se gradi dijalogom, a ovaj događaj je pravo mjesto za razmjenu ideja koje će nas voditi ka najboljem rješenju“, istakao je Milatović.

On je pozvao sve prisutne da ovom važnom pitanju pristupe sa odgovornošću i otvorenim umom.

„Neka naš zajednički cilj bude jačanje povjerenja građana u izborne procese, u političke institucije i iznad svega u demokratiju, koja je temelj našeg društva i države“, poručio je Milatović.

Milatović je danas organizovao panel diskusiju na kojoj će govoriti članovi Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, predstavnici akademske zajednice i izbornih tijela Kosova i Bosne i Hercegovine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS