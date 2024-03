Milatović: Iniciraću obeštećenje golootočkih žrtava

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio je da će inicirati sastanke sa predstavnicima relevantnih institucija i udruženja u cilju donošenja zakona o obeštećenju golootočkih žrtava.

„Goli otok predstavlja crnu tačku u našoj istoriji i simbol stradanja za više hiljada građana i njihovih porodica”, kazao je Milatović u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X.

Milatović je kazao da javno podržava dugogodišnje zalaganje civilnog društva i Udruženja žrtava Golog otoka za stvaranje zakonodavnog okvira kojim bi se riješilo to pitanje.

On je rekao da, kao predsjednik države, osjeća dužnost da uradi više za sve one koji su, zbog svojih stvarnih ili samo pretpostavljenih političkih uvjerenja, bili podvrgnuti nehumanim psihičkim i fizičkim zlostavljanjima.

“Samo ona država koja ispuni moralni dug prema onima čija su prava bila grubo kršena i čije su patnje bile godinama ignorisane, može koračati putem istinskog napretka”, poručio je Milatović.

