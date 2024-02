Milatović: Crna Gora podržava pravo na slobodu i evroatlantsku perspektivu Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava pravo na slobodu i evroatlantsku perspektivu Ukrajine, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je to kazao povodom druge godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu.

“Crna Gora podržava pravo na slobodu i evroatlantsku perspektivu Ukrajine, ostajući privržena politici mira i temeljnim vrijednostima na kojima počiva demokratija”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

