Mikić: Na vanrednoj sjednici će se pokazati ko je za ulazak Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA) – Na vanrednoj sjednici Skupštine pokazaće se ko je za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU), a ko ne, kazao je izvršni direktor Građanskog pokreta URA Zoran Mikić.

On je to naveo u odgovoru poslaniku Demokratske Crne Gore Momu Koprivicu, koji je kazao da sudije Ustavnog suda nijesu izabrane zato što se URA i Socijalistička narodna partija boje izbora i kroz paralizu tog suda žele da ih odgode.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović, na zahtjev 40 poslanika, sazvala je vanrednu sjednicu parlamenta za 16. avgust.

“Kolega Koprivica, bez želje da od važnog, nacionalnog pitanja kakvo je izbor članova Sudskog savjeta, pravimo dnevnopolitički rijaliti šou, želimo samo konstatovati da će se na vanrednoj sjednici Skupštine pokazati ko je za ulazak Crne Gore u EU, a ko nije”, istakao je Mikić.

Mikić je naglasio da će se sa izborom četiri ugledna pravnika – profesora Koraća i Vučinića, kao i advokata Kurgaša i Šoća – kompletirati Sudski savjet i time ispuniti prva od tri glavne obaveze na putu evropskih integracija i zatvaranja pregovaračkog procesa.

On je naveo da Crna Gora ima veliku šansu koju mora iskoristiti i da u tom pravcu očekuje podršku svih poslanika koji, makar i deklarativno, promovišu evropske politike.

“Dok su se neki bavili najnebitnijim stvarima u državi, drugi su rješavali najsloženije probleme u državi. Brzo ćemo sve vidjeti – ko je za EU, a ko za interese nekih drugih centara moći”, naveo je Mikić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS