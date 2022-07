Marović: URA nikad snažnija i jedinstvenija

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA je nikad snažniji, jedinstveniji i odlučniji u namjeri da sprovodi svoje programske ciljeve, poručila je potpredsjednica te stranke i ministarka za evropske poslove Jovana Marović.

Prema njenim riječima, prvi i najvažniji cilj GP URA je da Crna Gora što skorije postane punopravna članica Evropske unije (EU).

Marović je kazala da je na sinoćnjoj sjednici Predsjedništva te stranke donijeta odluka o potpisivanju Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) “uz razmjenu mišljenja, kako inače i funkcionišu sve istinski demokratske partije”.

“Nikad odlučnije nastavljamo zajednički rad kako u URA-i, tako i u Vladi, gdje naši ministri u resorima koje pokrivaju zaista daju svoj profesionalni maksimum, što daje rezultate i u ovom kratkom periodu trajanja 43. Vlade“, istakla je Marović.

Kako je navela, uzalud su različite novinarske interpretacije o navodonom rascjepu unutar te partije.

„Imamo svoj magistralni put i programska načela, ali i sasvim dovoljnog demokratskog kapaciteta, kako dolikuje jednoj građanskoj i evropskoj partiji”, poručila je Marović.

Ona je kazala da su u GP URA usmjereni na mnogo važnija pitanja u ovom tenutku.

“A to je da vidimo kako ćemo na najbolji način voditi odgovornu državnu politiku, koja će Crnoj Gori što prije obezbijediti punopravno članstvo u EU i što bolju ekonomsku situaciju u nezavidnim globalnim dešavanjima”, zaključila je Marović.

