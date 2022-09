Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković neće biti na listi pokreta Svi za naš grad za lokalne izbore u Podgorici, saopštio je nosilac liste Ivan Vuković.

On je naveo da je pokret Svi za naš grad, u vremenu u kom dominiraju političke podjele i tenzije, sugrađanima ponudio platformu koja je inkluzivna, koja otvorena za sve ljude koji vole Podgoricu, koja ne dijeli već okuplja.

Vuković je rekao da je počastvovan time što je puno sugrađana, među kojima i značajni broj istaknutih pojedinaca i ljudi koji nemaju nikakve veze sa politikom, podržao pokret koji predvodi.

Kako je istakao, podrška je došla i od sportskih idola savremene Crne Gore – Danke Kovinić i Marije Vuković.

“Nažalost, Marijina podrška izazvala brojne neprimjere i necivilizovane komentare”, naveo je Vuković.

On je rekao da iznad svega cijeni povjerenje Marije Vuković i njenu iskrenu namjeru da, kao neko ko ne pripada nijednoj partiji, niti ima bilo kakvu ambiciju da se bavi politikom, podrži njega i njegov tim.

“Vođen osjećajem odgovornosti i obavezom da je zaštitim od svega što bi, na bilo koji način, moglo negativno uticati na njenu sportsku karijeru, predložio sam joj da umjesto učešća na listi, pruži podršku u drugačijoj formi, što je ona i prihvatila”, istakao je Vuković.

Kako je rekao, iskreno žali zbog neprijatnosti kojima je Vuković bila izložena proteklih dana.

“Uz iskreno žaljenje zbog neprijatnosti, koristim priliku da još jednom zahvalim našoj sportskoj heroini na tome što je odlučila, vođena najplemenijim pobudama, da bude uz mene u ovom trenutku”, zaključio je Vuković.

