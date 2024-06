Mandić upoznao Varheljija da su usvojeni preostali IBAR zakoni

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić upoznao je rano jutros evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljija da su poslanici ostvarili veliki trijumf i gotovo jednoglasno usvojili preostalih pet zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 IBAR.

Mandić je istakao da je to istorijski iskorak Crne Gpre na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU.

“I da smo dokazali kako je politika pomirenja ne samo moguća, već i u potpunosti ispravna, jer su njeni rezultati mir, stabilnost, ekonomski razvoj, prosperitet i bolja budućnost Crne Gore”, napisao je Mandić na mreži X.

