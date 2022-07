Krivokapić: Veber dao izuzetan doprinos evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ambasador Njemačke Robert Veber dao je izuzetan i jedinstven doprinos evropskom putu i ukupnoj društvenoj atmosferi u Crnoj Gori, rekao je crnogorski ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Krivokapić je danas Vebera primio u oproštajnu posjetu.

“Krivokapić je zahvalio Veberu na izuzetnom i jedinstvenom doprinosu evropskom putu i ukupnoj društvenoj atmosferi u Crnoj Gori, kao i na prisustvu Njemačke u našoj državi tokom njegovog mandata”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prenio je zadovoljstvo što će Veber nastaviti da doprinosi razvoju regiona sa pozicije koju će uskoro pokrivati.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim zbivanjima, apostrofirajući značaj nastavka reformi u oblasti vladavine prava, koja je ključna oblast za ubrzavanje procesa evropske integracije”, rekli su iz Ministarstva.

