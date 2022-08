Krivokapić na Bledskom strateškom forumu

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovaće, na poziv slovenačke koleginice Tanje Fajon, na Bledskom strateškom forumu (BSF) koji se održava od 29. do 30. avgusta u Sloveniji.

Iz Krivokapićevog resra su kazali da je BSF, koji okuplja predsjednike država, premijere i ministre vanjskih poslova, vodeća međunarodna konferencija u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi.

Na BSF-u, kako su dodali, razmjenjuju se mišljenja o modernom društvu i njegovoj budućnosti, u cilju pronalaska inovativnih rješenja za savremene i buduće političke, bezbjednosne, strateške i razvojne izazove.

U saopštenju se navodi da će Krivokapić učestvovati na panelu pod nazivom „EU i Zapadni Balkan: Ko je pripremljen?“, na kojem će govoriti i specijalni izaslanici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije Gabrijel Eskobar i Miroslav Lajčak, kao i šefovi diplomatija Kosova, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Učešćem na tom panelu, kako je saopšteno, Krivokapić će ukazati na nedvosmislenu geostratešku orjentaciju Crne Gore i njen proevropski put koji nema alternativu, kao i potvrditi posvećenost države ispunjavanju obaveza iz evropske agende.

“Na marginama BSF-a, šef crnogorske diplomatije imaće brojne bilateralne susrete tokom kojih će biti predstavljeni planovi naše države u cilju nastavka pregovaračkog procesa”, rekli su iz Ministarstva.

