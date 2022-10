Krivokapić: Čin terora neće slomiti duh hrabrog ukrajinskog naroda

Podgorica, (MINA) – Ruski raketni udari neće slomiti duh hrabrog ukrajinskog naroda koji herojski brani svoj dom od agresora, poručio je crnogorski ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Najmanje osam civila je ubijeno, a 24 su ranjena u jutrošnjim raketnim napadima na Kijev.

Krivokapić je na Tviteru /Twitter/ napisao da oštro osuđuje te napade na civile u Kijevu.

“Ovaj čin terora neće slomiti duh hrabrog ukrajinskog naroda koji herojski brani svoj dom od agresora. Crna Gora je punim srcem uz Ukrajinu”, poručio je Krivokapić.

