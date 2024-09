Krapović: Cilj optužbi da se kompromituje projekat nabavke patrolnih brodova

Podgorica, (MINA) – Optužbe na račun nabavke patrolnih brodova za potrebe Mornarice Vojske Crne Gore su neistinite, a cilj im je da se kompromituje taj državni projekat, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Poslanik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović je na sjednici Skupštine u četvrtak, rekao da je prethodna Vlada ugovorila kupovinu patrolnih brodova od Francuske po cijeni od 120 miliona EUR, a da sada Vlada ugovara kupovinu od 139 miliona

„Cilj ovakvog postupanja Abazovića i drugih poslanika opozicije, pa i jednog broja penionisanih vojnih lica, je da se ovaj projekat kompromituje i to ne slučajno, već vrlo ciljano“, kazao je Krapović na konferenciji za novinare.

On je istakao da je pravni osnov tog posla sporazum između vlada Crne Gore i Francuske kojim je predviđena nabavka oprema.

Kako je rekao Krapović, dokumenta tačno definišu obaveze francuske strane u tom poslu.

„Firma i brodogradilište Eršip je 45 odsto u vlasništu Naval grupe, koja je 62 odsto u vlastnštvu Francsuke“, istakao je Krapović.

On je dodao da su optužbe za korupciju koje je iznio Abazović optužbe za crnogorsku i francusku stranu.

Govoreći o navodima Abazovića koji je pitao ko će da se ugradi 19 miliona EUR i koja je poljska kompanija posrednik u poslu, Krapović je rekao da ne postoji poljska firma koja je uključena ili posreduje u tom poslu.

„To je notorna neistina, onako kako to ima običaj Abazović da iznosi u javnost takve stvari. Te tvrdnje su zlonamjerne i vođene najvulgarnijom dnevnom politikom“, rekao je Krapović.

On je rekao da Abazović treba da zna da je bivši ministar unutrašnjših poslova Filip Adžić u junu prošle godine ovlastio tadašnjeg državnog sekretara MOD-a Krsta Perovića da formira komisiju koja ima zadatak da shodno ponudama tri firme u vezi nabavki novih patrolnih brodova.

„Abazović je optužio Adžića i Perovića da su na neki način upravljali ovim procesom pogrešno i da je taj izvještaj koji je izrađen za vrijeme Vlade Abazovića pogrešan“, dodao je Krapović.

On je kazao da je Perović u izjašnjenju naveo da je, dok je bio državni sekretar, jedna od značajnijih aktivnosti bila nabavka patrolnih brodova.

„Ta komisija sačinila je izvještaj na stručan i profesionalan način i potpuno podržavam mišljnenje da kompanija Keršip dostavila najadekvatniju pnudu“, istakao je Krapović.

On je naglasio da je Perović rekao da nije bilo posredničkih firmi uključenih u te razgovore.

„Očekujem da se Abazović izvini za ono što je iznio u parlamentu, smatram da je jako ružno na ovakav način pokušati da kompritujete jedan državni projekat, paušalnim izjavama koje su vam pale na pamet tri minuta prije nego što ste uzeli riječ“, rekao je Krapović.

On je naveo da je cijeli projekat vodio pukovnik bivši direktor Direktorata za logistiku, Vladan Martić koji je postavljen na to mjesto za vrijeme kada je MOD-om koordinisao Adžić.

„U poltiičkoj ravni, Abazović se ovime svrstao rame uz rame sa Predragom Boškovićem, admiralom Samardžićem, uz gospodina Đukanovića. To je dobro da javnost zna, čisto da znamo ko je na kojoj strani i ko radi ove stvari“, naveo je Krapović.

On je poručio da „idila“ u opoziciji neće donijeti ništa i da će biti pobijeđeni na predstojećim lokalnim izborima.

„Biće politički pregaženi u Podgorici i Kotoru i da će građani dati finalni odgovor na ovakve vulgane i primitivne nastupe Abazovića“, zaključio je Krapović.

